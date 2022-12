Die Sportverletzung von Manuel Neuer bringt die Münchner in Bedrängnis. Sie müssen auf die Schnelle ein Torwartproblem lösen - doch all ihre Optionen könnten heikle Folgen haben.

Von Christof Kneer, München

Es gibt Fragen, die man stellen muss, obwohl man die Antwort schon kennt. Also wurden noch in den Katakomben des Al-Bayt-Stadions im Wüstenort al-Chaur erste Erkundigungen bei Manuel Neuer eingeholt. Was das Scheitern in der WM-Vorrunde für seine Zukunft im Nationalteam bedeute? Wie gesagt, man fragte hier einen Mann, der jedes Spiel seit Jahren als sein persönliches Eigentum betrachtet und der, obwohl er schon einen unermesslichen Reichtum an Fußballspielen besitzt, nicht genug von ihnen bekommen kann. Jeder FC-Bayern-Ersatztorhüter weiß, dass er lieber nicht fragen sollte, ob er vielleicht mal ein Freundschaftsspiel gegen die Auswahl der unterfränkischen Fanklubs abbekommt. Es ist ein Teil der Jobbeschreibung und auch ein Teil des Erfolges des aktuellen Ersatztorwarts Sven Ulreich, dass er nicht fragt.