Manuel Neuer beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach 15 Jahren als Nummer eins. Das verkündete der 38-Jährige am Mittwoch via Instagram und über sein Management. Neuer hatte seine Zukunft im DFB-Trikot nach der Heim-EM offengelassen. Er ist der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft bis 2025.