Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Auch wenn ich Manus Entscheidung und seine Beweggründe nachvollziehen kann, ist sein Abschied ein großer Verlust – sportlich und menschlich. Manu hat das Torwartspiel geprägt wie kein anderer in der Geschichte des Fußballs. Mit seinen Paraden, mit seinen Rettungstaten, mit seiner Spieleröffnung und mit seiner Ausstrahlung war er für die Nationalmannschaft über fast eineinhalb Dekaden mehr als nur ein Rückhalt. Für die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, waren seine Fähigkeiten ein entscheidender Faktor.“

Mats Hummels (Weltmeister von 2014): „Der beste Torwart, den ich je gesehen habe.“

Herbert Hainer (Präsident Bayern München): „Eine Ära ist zu Ende – und was für eine! Wir alle werden uns erst daran gewöhnen müssen, Manuel Neuer künftig nicht mehr im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Er war eine beispiellose Konstante im DFB-Team. Manuel Neuer zählt zu den größten Torhütern im deutschen Fußball, dem es an großen Torhütern nie gemangelt hat – er ist schon jetzt eine Legende.“

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014): „Der beste Torhüter aller Zeiten verlässt das Tor des DFB-Teams! Viele Jahre haben wir gemeinsam im Nationaltrikot um Punkte gekämpft. Als Highlight haben wir zusammen den WM-Titel 2014 geholt und uns einen Traum erfüllt – ohne deine unglaublichen Paraden und Libero-Aktionen wäre das nicht möglich gewesen. Besonders beeindruckend war, wie du dich nach deiner schweren Verletzung zurückgekämpft hast und weiterhin auf Weltklasse-Niveau spielst. Danke für alles im Nationaltrikot, Manu.“

Andreas Kronenberg (Torwarttrainer Nationalmannschaft): „Die Zusammenarbeit mit Manu betrachte ich als Privileg. Nicht für viele Sportler gilt, was man für ihn sagen kann: Er hat das Spiel revolutioniert und verändert. Vom ersten Tag an hat mich beeindruckt, mit welcher Offenheit und mit welchem Fokus, welcher Akribie und welcher Leidenschaft Manu gearbeitet hat. Sein Limit wollte er immer weiter ausreizen, er stand schon an der Spitze und wollte dennoch immer besser werden. Auch damit war er ein Vorbild.“

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): „Was er für den Fußball in Deutschland und für den DFB geleistet hat, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Er war für mich immer ein wichtiger Ansprechpartner. Der Austausch mit ihm war von Respekt und Wertschätzung geprägt, mich haben an Manuel Neuer immer sein positives Denken, seine unfassbare Mentalität sowie seine Autorität auf dem Platz beeindruckt. Mit ihm verliert die Nationalmannschaft einen überragenden Torhüter, einen meinungsstarken Menschen und eine große Persönlichkeit.“

Karl-Heinz Rummenigge (Aufsichtsratsmitglied Bayern München): „Er hat das Torwartspiel verändert und auf ein neues Niveau gehoben, er hat Maßstäbe gesetzt und dafür gesorgt, dass Torhüter auf der ganzen Welt seinem Stil nacheifern. Seine Verpflichtung 2011 war einer der besten Transfers, die der FC Bayern je getätigt hat. Die Entscheidung, sich nun exklusiv auf den FC Bayern zu konzentrieren, ist aus Manuels Sicht konsequent und richtig – und er wird alles dafür tun, dass die kommende Saison erfolgreicher verläuft als die letzte.“

Sven Ulreich (als Torwart Neuers Stellvertreter beim FC Bayern): „Du hast eine Ära nicht nur geprägt, sondern das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben.“

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): „Im Torhüter-Land Deutschland ragt Manu unter vielen außergewöhnlichen Keepern noch einmal hervor, er hat mit seiner Art das Torhüterspiel revolutioniert. Vor ihm und seinen Leistungen kann man sich nur verneigen. Manuel hatte beim DFB unvergessliche Momente und es war mir eine Freude, die letzten bei der Heim-EM gemeinsam mit ihm erleben zu dürfen.“

Kevin Trapp (Torwart bei Eintracht Frankfurt und Nationalspieler): „Es war mir eine Ehre, mit einem der besten, die wir je hatten, zusammen auf dem Platz gestanden zu haben.“