Torwartfrage beim FC Bayern:Wie gut ist Alexander Nübel?

Von Christof Kneer, München

Wenigstens das, dachte sich Hasan Salihamidzic an diesem Tag im Mai. Soeben hatten die Münchner bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit Manuel Neuer um ein weiteres Jahr verlängert hatten, von Juni 2023 bis Juni 2024. Für den Sportvorstand Salihamidzic verhieß das eine kurze Atempause. Es war ja turbulent genug in seinem Sportvorstandsleben beim FC Bayern: Was wird mit Lewandowski??, was wird mit Gnabry??, kommt vielleicht Mané??

Überall prangten riesenhafte Fragezeichen, und nun gab es immerhin die beruhigende Gewissheit: Die Gefahr, dass auch noch die Torwartpersonalie den Klub umtreiben würde, schien einstweilen gebannt. Für diese Erkenntnis war es auch völlig egal, ob Neuer wirklich noch der weltbeste Torwart war. Neuer war immer noch Neuer, so viel stand fest, und bis 2024 würde er das auch noch bleiben. Und was das nun für den Torwart Alexander Nübel bedeutete, den die Münchner mal als Neuers Nachfolger eingekauft und dann wegen Chancenlosigkeit nach Monaco verliehen hatten? Ja gut, das würde man dann halt sehen.

Ein gutes halbes Jahr ist das jetzt her, eine Zeitspanne, die plötzlich eine neue Bedeutung bekommen hat. Ein gutes halbes Jahr: So lange wird der Torwart Manuel Neuer nach seinem Unterschenkelbruch nun ausfallen, Tendenz "mindestens". Und wie gut er danach wieder sein wird, und wie lange das im Zweifelsfall dauert? Niemand weiß das, und das macht die Angelegenheit kompliziert. Auf der Basis von "niemand weiß das" müssen die Bayern jetzt eine folgenschwere Entscheidung treffen, und zwar schnell. Die Position, auf der sie Ruhe haben wollten, ist jetzt die unruhigste von allen.

Es empfehle sich "kein Hauruck-Verfahren", sagt Sportvorstand Salihamidzic

"Lassen Sie uns mal ein paar Nächte drüber schlafen und schauen, was das Beste für den FC Bayern ist", sagt Hasan Salihamidzic an diesem Montag, "in so einem Fall bin ich kein Freund schneller Entscheidungen." Bei einem Beschluss dieser Dimension, meint der Sportvorstand, empfehle sich "kein Hauruck-Verfahren".

Im Verlauf dieser Woche werden sich die Münchner Verantwortlichen zusammensetzen, in diesem Fall Salihamidzic, der Klubchef Oliver Kahn, der Trainer Julian Nagelsmann und der Technische Direktor und Kaderplaner Marco Neppe. Sie werden Torwartnamen prüfen und Szenarien durchspielen, eine Frage werden sie allerdings kaum diskutieren: die Frage, ob sie im Winter einen neuen Torwart holen. Die Ob-Frage stellt sich im Grunde nicht. Es geht darum, wen sie holen und warum und zu welchen Konditionen.

Die Tatsache, dass es da in Monaco einen Torwart gibt, der den Bayern schon gehört, macht die Sache leicht und schwer zugleich. Eine Einigung mit dem französischen Klub wäre keine Selbstverständlichkeit, aber sicher möglich, und ein Klub wie der FC Bayern kann sich den Luxus erlauben, einen derartigen Transfer nicht ausschließlich als wirtschaftliche Angelegenheit zu betrachten. Jene Anzahl von Euro, die Monaco für einen Winterwechsel aufrufen würde, die würde der FC Bayern in seinem Etat schon irgendwo finden. Auch alle weiterführenden Fragen - was wird aus Nübel, wenn Neuer gesund zurückkehrt? Oder was wird aus Neuer, falls sich die Genesung hinzieht und Nübel glänzt? - würde der Klub im Zweifel auf die Zukunft verschieben, zu dringend und drängend ist diese Personalie in der Gegenwart.

Der FC Bayern braucht jetzt einen Torwart, in der Rückrunde, es muss einer sein, dem sie die anstehenden Champions-League-Spiele gegen Paris St. Germain noch mehr zutrauen als Sven Ulreich, den sie schon ganz gut finden. Aber eben nicht autoritär genug, um Messi, Mbappé und Neymar zu beeindrucken und fehlerlos durch eine Rückrunde zu kommen, in der die Münchner zum Beispiel beweisen müssen, dass sie in der Champions League nach wie vor konkurrenzfähig sind.

Der zuletzt heiß gehandelte Kroate Livakovic ist kein Kandidat

Das Kuriose ist nun, dass die Sven-Ulreich-Frage auch für den aktuellen Transferfavoriten gilt. Wie gut ist Alexander Nübel? Kann er das wirklich? Ist ihm das Münchner Trikot in diesem Szenario nicht doch zu schwer? Das ist die große, die entscheidende Frage.

Die Bayern werden das nun überprüfen, so gut sie können, und von der Antwort auf diese Frage wird abhängen, wie sehr sie ihre Bemühungen intensivieren. Ein "Ja, Nübel ist gut genug" wäre ihnen wohl die liebste Antwort, es würde sich - wenn auch ungeplant - wie eine gute Geschichte lesen: Bayern holt aussichtsreichen Torwart, leiht ihn aus, holt ihn zurück, hat Erfolg mit ihm. Und ob Nübel im Sommer dann Neuer ablöst oder herausfordert oder das Bayern-Halbjahr nutzt, um mit bestem Leumund und Gehalt woandershin zu wechseln: Dieses Luxusproblem würden die Bayern dann schon akzeptieren.

Einstweilen prüfen sie im Klub aber noch zwei, drei weitere Optionen auf dem tatsächlich kaum existenten Winter-Torwartmarkt. Der kroatische WM-Shootingstar Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb gehört eher nicht den zu Kandidaten, der Routinier Keylor Navas, 35, aus Paris eher schon. Der Name des ehemaligen Bielefelders Stefan Ortega (zurzeit Nummer zwei bei Manchester City) fällt ebenso wie der des Gladbachers Yann Sommer. Ausgang offen. Sicher ist derzeit nur eines: Manuel Neuer schmiedet schon konkrete Pläne für seine Reha.