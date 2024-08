Rücktritt von Manuel Neuer:Abschied nach dem finalen Höhepunkt

Von Philipp Selldorf

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft muss einen weiteren unerwarteten und weitreichenden Verlust verkraften. Nachdem am Montagabend bereits der bisherige Kapitän Ilkay Gündogan, 33, seinen Ausstieg verkündet hatte, hat am Mittwochnachmittag via Instagram auch Manuel Neuer, 38, seinen Abschied eingereicht. Der Torwart, der vor 15 Jahren bei einem Kantersieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate zum ersten Mal im DFB-Tor gestanden hatte, nahm auf einem Barhocker Platz und eröffnete vor dem Auge einer Videokamera seine Kündigungserklärung mit einem unscheinbaren Satz: „Irgendwann musste der Tag ja kommen“, stellte Neuer ohne den Anschein nennenswerter Gemütsregung fest, bevor er die nüchterne Einleitung gravierend ergänzte: „Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft.“