Von Manuel Neuer könnte auch Friedrich Merz noch was lernen. Nein, nicht wie man jedes Mal Foul oder Abseits reklamiert, wenn der Gegner einen Treffer gesetzt hat. Aber wie man etwas ausschließt, ohne es auszuschließen (Steuererhöhungen? Milliardenschulden? Eine Koalition mit den Grünen?): Diese Kunst hat Neuer zur Vollendung gebracht. Man hört Markus Lanz bereits nachbohren: Sie schließen es also nicht aus, Herr Neuer, dass Sie zur WM im nächsten Sommer ins Tor der Nationalmannschaft zurückkehren? Warum eiern Sie rum, Herr Neuer? Aber Neuer würde bloß so arglos schauen wie sonst nur, sagen wir: Lars Klingbeil, und fände dann noch eine und noch eine und noch eine Formulierung, die alles im Vagen lässt.