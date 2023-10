Von Christof Kneer

Diese Fichte ist im Tegernseer Tal eine große Berühmtheit. Zwar ist sie nicht ganz so prominent wie der Mann, vor dessen Nase sie 30 Meter in den Himmel wächst, aber vor allem in der Weihnachtszeit kommt sie der Popularität von Uli Hoeneß ziemlich nahe. Viele Jahre hat Hoeneß den Baum vor seinem Garten von einer Spezialfirma illuminieren lassen, zwei Tage dauerte es, um knapp 1000 Kerzen anzubringen. Im Tal hat man dann einen gigantischen Weihnachtsbaum vom Berg herunterleuchten sehen, und er leuchtete auch für jene, die keine Ahnung davon hatten, dass der Baum sich vor dem Landsitz des größten Tegernseer Gutsherrn entfaltete.