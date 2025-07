Der philippinische Boxstar Manny Pacquiao hat den erhofften Sieg bei seinem viel beachteten Comeback verpasst. Vier Jahre nach seinem bislang letzten Profikampf lieferte sich der 46-Jährige in Las Vegas einen packenden WM-Fight mit Mario Barrios um den WBC-Gürtel im Weltergewicht – am Ende werteten zwei Punktrichter remis, einer sah den Titelverteidiger vorn. Der Gürtel bleibt durch das Unentschieden bei Barrios.

„Ich dachte, ich hätte den Kampf gewonnen“, sagte Pacquiao im Anschluss. „Es war ein knapper Kampf. Mein Gegner war sehr zäh. Aber es war ein wunderbarer Kampf. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, den Kampf zu beenden, aber mein Gegner war so zäh.“Pacquiao setzte seinen jüngeren Gegner in der MGM Grand Garden Arena mit seiner Erfahrung und Geschwindigkeit unter Druck. Nach zwischenzeitlicher Kontrolle durch Barrios kam der Altmeister zurück und überzeugte besonders in der Mittelphase des Fights. Doch in den letzten drei Runden übernahm der 30 Jahre alte US-Amerikaner zunehmend die Initiative und sammelte entscheidende Punkte. In der Schlussrunde rettete Barrios mit mehreren Treffern seinen Titel.

Für Pacquiao war es der erste Auftritt seit seiner Punktniederlage gegen Yordenis Ugas im Jahr 2021. Zwischenzeitlich war der achtmalige WM-Champion in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen worden – ein Sieg hätte ihn zum ersten Boxer gemacht, der nach dieser Ehre erneut einen bedeutenden Titel erringt.

Pacquiao gilt als einer der besten Boxer seiner Zeit. In seiner bisherigen Laufbahn hat er 62 seiner Kämpfe gewonnen, darunter 39 K.o.-Siege, achtmal verlor er. In seiner Heimat ist er auch politisch aktiv, unter anderem kämpfte er erfolglos um die Präsidentschaft der Philippinen.