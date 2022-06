Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider

Zwei Funktionäre des FC Bayern steigen kurz entschlossen in einen Privatjet, um die Geschichte des Vereins zum Guten zu wenden. Das Ziel ist ein Hotel in Paris, eine Suite im 20. Stock, in der Uli Hoeneß und Karl Hopfner, im Sommer 2007 Manager und Geschäftsführer des deutschen Rekordmeisters, Pape Diouf besuchen, den damaligen Präsidenten von Olympique Marseille. Es geht um den Transfer von Franck Ribéry. Die Verhandlungen beginnen mit einem Affront.