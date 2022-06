Sadio Mané zum FC Bayern:Der Spektakelspieler kommt

März 2019: Sadio Mané trifft gegen Manuel Neuer und den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League - nun wird er wieder in der Münchner Arena auflaufen.

Von Javier Cáceres und Sebastian Fischer

Als Sadio Mané zum bisher letzten Mal in München Fußball spielte, brachte er die Zuschauer zum Schweigen. Einen weiten Pass in die Spitze kontrollierte er mit dem Außenrist, schirmte den Ball vor seinem Gegenspieler ab, schlug einen Haken um den bis zum Strafraumrand herausgeeilten Torwart und chippte den Ball ins Netz. Die Menschen auf den Tribünen der Arena trauten ihren Augen kaum: Hatte da gerade tatsächlich Manuel Neuer einen Fehler gemacht? Ja, okay: Und dieser Stürmer des FC Liverpool hatte diesen Fehler natürlich ziemlich bravourös ausgenutzt.