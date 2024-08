„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“: Das dürften sich Trainer Pep Guardiola und sein Klub Manchester City neulich gefragt haben. Denn die Premier League drehte die Uhren nun gewissermaßen zurück und gab bekannt, dass der englische Serienmeister in den vergangenen zwei Jahren bei 22 (!) Spielen zu spät zum Anstoß erschienen sei, acht Mal in der Saison 2022/23 sowie 14 Mal 2023/24. Fünf Verspätungen vor der ersten Halbzeit und 18 vor der zweiten addierten sich zu einer Gesamtverspätung von 39 Minuten und 52 Sekunden. Im Heimspiel gegen Newcastle im August 2023 war Guardiolas Team sogar mal vor beiden Halbzeiten unpünktlich. Die größte Verzögerung leistete sich City am letzten Spieltag der Vorsaison, im Fernduell mit dem FC Arsenal um die Meisterschaft: 2 Minuten und 46 Sekunden!

Die Spielordnung der Premier League hält in der Regel L.33 fest, dass ein Verein zu bestrafen sei, der ohne triftigen Grund den Spielbeginn vor einer Halbzeit verzögert. Diese Direktive schränkt die Trainer bei ihren Kabinenansprachen ein wie das Tempolimit die Sportwagenfahrer auf englischen Autobahnen. Bei Verstößen wird auf den grundsätzlichen Strafabschnitt W verwiesen, in dem unter dem Punkt 53.1 verschiedene Sanktionsmöglichkeiten aufgeführt werden: Geldbuße, Sperre, Wiederholungsspiel, Punktabzug. Die Pünktlichkeitsregeln sollen für Planbarkeit bei Klubs und Fans sorgen – sowie gewährleisten, dass die weltweiten TV-Übertragungen dem Ablaufplan folgen.

Im fünfseitigen Beschluss der Liga heißt es, City habe die Spielverzögerungen ein­geräumt und sich dafür entschuldigt. Der Klub einigte sich mit dem Ligaausschuss auf eine Geldstrafe, sie beläuft sich auf mächtige 2,09 Millionen Pfund (2,5 Millio­nen Euro), abgezeichnet von City-Geschäftsführer Ferran Soriano. Für die erste Missachtung gab es eine Ermahnung, danach stiegen die Bußgelder gestaffelt von 10 000 Pfund auf 200 000. Trotz der Sanktionshöhe sieht es so aus, als wären die Dauersünder – Guardiola und sein vom Emirat Abu Dhabi alimentiertes City, das zu den reichsten Vereinen der Welt zählt – noch glimpflich davongekom­men. Guardiola darf seinen Trainerschein behalten, der Klub alle Punkte.

Im Titel-Fernduell mit Arsenal hätte die Verspätung einen Vorteil bedeuten können

Dabei könnte City ein früheres Urteil geholfen haben: Im März 2023 wurde auch Ligakonkurrent Crystal Palace wegen zweimaliger Anstoß-Verspätung zu einer Geldstrafe von 220 000 Pfund verdonnert, davon 70 000 auf Bewährung. In der Begründung kam die Disziplinarkommission damals zu folgendem Schluss: Das Zuspätkommen einer Mannschaft würde eher ein Risiko für die kommerziellen Interessen der Liga und Unannehmlichkeiten für die TV-Sender darstellen als einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem wartenden Team. Deshalb hielt es das Gremium für angemessen, die Unpünktlichkeit von Palace nur mit einer Geldbuße abzugelten.

Hierbei blieb jedoch ein möglicher taktischer Nutzen unerwähnt: dass die verspätete Mannschaft durch die unrechtmäßig verlängerte Ansprache ihres Trainers einen Vorteil erlangen könnte. In den meisten Spielen der Vorsaison, in denen City unpünktlich zur zweiten Halbzeit erschien, stand das Ergebnis auf der Kippe – so wie am vorletzten Spieltag, als Guardiolas Elf zur Übernahme der Tabellenführung bei Tottenham gewinnen musste. City nahm sich in der Pause, Spielstand 0:0, fast anderthalb Minuten mehr Zeit als erlaubt. Und am letzten Spieltag hätte der deutlich verspätete Anstoß bei engen Match-Entwicklungen dazu führen können, dass City gegen Spielende das Ergebnis des Konkurrenten Arsenal bereits kennt, während das eigene Spiel noch ein paar Minuten läuft.

Dem Ende Juli veröffentlichten Liga-Beschluss zu City ist zu entnehmen, dass die Vereinbarung der Sanktion im selben Monat passierte. Also hatte der Ligaausschuss entweder lange Zeit keine Kenntnis über die Verfehlungen – oder er vernachlässigte deren Bearbeitung. Laut Regel L.32 ist stets der Heimklub verpflichtet, „jede Verspätung zusammen mit einer Erklärung“ zu melden. Weil City in zwölf der besagten 22 Matches zu Hause spielte, hätte sich der Verein also überwiegend selbst bei der Liga anzeigen müssen.

Pep Guardiola erklärte lapidar, von der ganzen Sache aus den „News“ erfahren zu haben. Er werde fortan versuchen, sich kürzer zu fassen, versprach er. Sein Statement dauerte nur acht Sekunden.