Pep Guardiola küsste die Trophäe, als er sie gegen Ende der Feierlichkeiten auf dem Rasen von Torjäger Erling Haaland entgegennahm. Anschließend platzierte er sie für das Siegerfoto direkt vor sich. Der Trainer von Manchester City hielt den silbernen Pokal mit den markanten drei Henkeln in seiner linken Hand, während er die rechte mit fünf gestreckten Fingern in die Höhe hielt: „Give me five“ – ein Verweis auf die fünf Titel, die der Katalane in seinen inzwischen zehn Jahren in Manchester nun im EFL-Cup (English Football League) eingesammelt hat, dem Ligapokal, an dem alle Klubs aus den vier englischen Profiligen teilnehmen. Seit Sonntagabend ist Guardiola damit vor den gleichauf liegenden Brian Clough, José Mourinho und Alex Ferguson der alleinige Trainer-Rekordsieger dieses seit 1960/61 ausgetragenen Wettbewerbs.
City-Triumph im LigapokalGuardiolas Gefühlsexplosion nach traurigen Wochen
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Der 2:0-Finalsieg gegen Arsenal erspart dem City-Trainer nach dem Champions-League-Aus und einer Durststrecke in der Liga eine weitere titellose Saison. Die beiden Tore von Talent O’Reilly feiert Guardiola in Wembley mit Luftsprüngen.
Von Sven Haist, London
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