Kaum im Amt, muss Ralf Rangnick, der neue deutsche Trainer von Manchester United, mit seinem Team bereits eine Corona-Pause einlegen. Das für Dienstagabend geplante Premier-League-Spiel beim FC Brentford wurde nach einem massiven Corona-Ausbruch bei United abgesagt. Weil mehrere Spieler und Mitglieder des Stabs positiv getestet worden waren, schloss United am Montag sogar sein gesamtes Trainingsgelände, zunächst für 24 Stunden. Die Premier League verkündete derweil einen Pandemie-Höchststand von 42 aktuellen Corona-Fällen in ihren zwanzig Klubs. In Großbritannien breitet sich bereits die neue Omikron-Variante des Virus schnell aus.