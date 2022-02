Ralf Rangnick hat mit Manchester United einen weiteren Rückschlag erlitten. Vier Tage nach der FA-Cup-Blamage gegen den Zweitligisten Middlesbrough (im Elfmeterschießen) kam der deutsche Trainer mit United in der Premier League nur zu einem 1:1 (1:0) beim Tabellenletzten FC Burnley. Paul Pogba (18.) brachte United in einer starken ersten Halbzeit verdient in Führung, doch Jay Rodriguez traf direkt nach der Pause zum 1:1 (47.) - nach Vorarbeit von Wout Weghorst, der erst in der Vorwoche vom VfL Wolfsburg nach Burnley gewechselt war. Doppelt bitter für Man United: Zuvor hatte am Dienstag West Ham United mit 1:0 gegen Watford gewonnen - damit verdrängten die Londoner in der Tabelle Rangnicks Team vom vierten Champions-League-Platz.