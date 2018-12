19. Dezember 2018, 08:00 Uhr Manchester United Mourinho hinterlässt das Chaos als Vermächtnis

Manchester United hat unter Trainer José Mourinho riesige Summen Geld verprasst, Erfolge gab es wenige.

Unter ihm hat Manchester den schlechtesten Ligastart seit 28 Jahren hingelegt.

Jetzt könnte der Franzose Laurent Blanc die Mannschaft bis Saisonende übernehmen.

Von Sven Haist, London

Immer weiter trieb José Mourinho seine Spieler in die Ecke. Selbst als die nicht mehr in der Lage zu sein schienen, sich zu wehren, kannte er kein Erbarmen. Bei jeder Gelegenheit führte der wortgewaltige Trainer von Manchester United sein Team vor, indem er es entweder gnadenlos niedermachte oder den Gegner in den Himmel lobte. Wobei sich die süßen Komplimente für die Konkurrenten weitaus demoralisierender angefühlt haben müssen für die eigenen Profis als die teilweise vernichtenden Kritiken. Auf diese Art wollte Mourinho sie dazu bringen, sich auf dem Platz mehr anzustrengen, um dann selbst in den Genuss seiner Wertschätzung zu kommen.

In den ersten beiden Jahren spielten die Spieler dieses Motivationsspielchen ihres Chefs mit, indem sie mit Leibeskräften versuchten, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Auf Anhieb gewann Manchester United den englischen Supercup, den Ligapokal sowie die Europa League, in der Vorsaison reichte es neben Platz zwei in der Premier League noch zum Erreichen des Pokalfinals. Nur lässt sich dem geradezu übermenschlichen Druck, den Mourinho auf seine Spieler erzeugt, offenkundig nicht auf Dauer standhalten.

Der schlechteste Saisonstart von Manchester United seit 28 Jahren wurde ihm zum Verhängnis: José Mourinho, der sich selbst "The special one" nennt, ist samt seiner umstrittenen Methoden wieder zu haben. (Foto: dpa)

Schon gar nicht, wenn sich Ergebnisse summieren, die der Aura des portugiesischen Seriensiegers in der Öffentlichkeit schaden. Ein Profi nach dem anderen musste Tribut zollen in den vergangenen Monaten, weil Mourinho seine Psychospiele auf die Spitze trieb. Die Spannung zwischen ihm und den Athleten stieg stetig an - bis der Verein jetzt reagierte. Sonst wäre die Auseinandersetzung wohl bald eskaliert.

Anfang des Jahres wurde der Vertrag noch bis 2021 verlängert

Mit 382 Zeichen und ohne Bild gab United am Dienstagvormittag unter der Überschrift "José Mourinho leaves United" die Entlassung des im Sommer 2016 eingestellten Trainers bekannt. In der Mitteilung, die so nüchtern ausfiel wie die zweieinhalbjährige Zusammenarbeit, heißt es: "Der Klub möchte José für seine Leistung in seiner Zeit bei Manchester United danken und wünscht ihm viel Erfolg für die Zukunft."

Um 9.12 Uhr britischer Zeit erschien Mourinho, 55, am Trafford Training Centre zu seinem letzten Arbeitstag beim englischen Rekordmeister. Auf dem Vereinsgelände teilte ihm Geschäftsführer Ed Woodward seine Entlassung mit, bevor Mourinho um 12.32 Uhr seine Zeit in Manchester auf der Autorückbank mit einer kolportierten Abfindung in Höhe von knapp 30 Millionen Euro beendete.

Zu Beginn des Jahres hatte der Verein den Vertrag mit ihm noch bis 2021 verlängert. Das Training am Nachmittag übernahm der ehemalige United-Mittelfeldspieler Michael Carrick, 37, der seit Sommer dem Trainerteam angehörte. Medienberichten zufolge gilt Laurent Blanc, einst Verteidiger bei ManUnited, als einer der Favoriten auf die Stelle des Interimstrainers bis Saisonende.

Nach 17 Spielen hat United mit 26 Punkten und einem Torverhältnis von 29:29 den schlechtesten Ligastart seit 28 Jahren hingelegt. Auf dem sechsten Platz liegend, befindet sich der Klub bereits 19 Punkte hinter Tabellenführer FC Liverpool. Beim 1:3 am Sonntag in Liverpool mussten die Red Devils eine Torschussbilanz von 6:36 über sich ergehen lassen.

Um an Renommee nicht weiter zu verlieren, blieb den Vereinsbossen nach der sportlichen Bankrotterklärung keine andere Wahl, als Mourinho freizustellen. Die bisherigen Saisonleistungen ziehen neben dem sportlichen Bedeutungsverlust einen finanziellen Schaden nach sich - und da versteht die profitorientierte Glazer-Familie aus den USA als Eigentümer dann keinen Spaß mehr.