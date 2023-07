Der englische Fußball-Nationalspieler Mason Mount wechselt innerhalb der Premier League vom FC Chelsea zu Manchester United. Wie Englands Rekordmeister am Mittwoch bekanntgab, kommt der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine Ablösesumme von 55 Millionen Pfund (etwa 64 Millionen Euro) vom kriselnden Hauptstadt-Klub nach Old Trafford und hat dort einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. "Ich kann es kaum erwarten, ein Teil des Bestrebens dieser Gruppe zu werden, große Titel zu gewinnen", sagte Mount in einem Statement. "Es ist nie leicht, den Klub zu verlassen, bei dem man aufgewachsen ist, aber Manchester United wird eine spannende Herausforderung für die nächste Phase in meiner Karriere", hieß es dort weiter. Mount stammt aus der Nachwuchsakademie der Blues und gewann 2021 die Champions League mit dem Klub. Im Finale gegen Manchester City hatte er die Vorlage für den entscheidenden Treffer durch Kai Havertz geliefert. Der deutsche Nationalstürmer hatte vor einer Woche seinen Wechsel von Chelsea zum Vorjahreszweiten FC Arsenal bekanntgegeben.