Vielleicht dachte sich Jim Ratcliffe, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Als der Mitgesellschafter von Manchester United, der seit seinem Einstieg vor zwei Jahren die Verantwortung für alle sportlichen Entscheidungen trägt, auf dem Weg zum Stadionausgang die Interviewzone passierte, strahlte er über das ganze Gesicht. Auf die Frage eines Reporters, ob er anlässlich des Auswärtssiegs seiner Mannschaft beim FC Arsenal ausnahmsweise für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehe, reagierte der Ineos-Milliardär mit einer charmanten Absage: „No, no, no – nur das Lächeln.“