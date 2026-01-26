Vielleicht dachte sich Jim Ratcliffe, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Als der Mitgesellschafter von Manchester United, der seit seinem Einstieg vor zwei Jahren die Verantwortung für alle sportlichen Entscheidungen trägt, auf dem Weg zum Stadionausgang die Interviewzone passierte, strahlte er über das ganze Gesicht. Auf die Frage eines Reporters, ob er anlässlich des Auswärtssiegs seiner Mannschaft beim FC Arsenal ausnahmsweise für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehe, reagierte der Ineos-Milliardär mit einer charmanten Absage: „No, no, no – nur das Lächeln.“
Premier LeagueDas neue Manchester United
Lesezeit: 3 Min.
Erst gegen ManCity, jetzt gegen Arsenal: Manchester United sammelt Siege gegen die Topmannschaften der Premier League – und gilt schon als Geheimtipp für die Rückrunde.
Von Sven Haist, London
Premier League:Glasners Schimpftirade gegen die Palace-Klubführung
Ein kleiner Kader und ein zurückhaltendes Management: Bei Crystal Palace sind die Ansprüche von Trainer Glasner größer als jene des Klubs – was den Coach nun zu einem legendären Auftritt bewegt.
Lesen Sie mehr zum Thema