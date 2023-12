Von Sven Haist, London

Den Fans von Manchester United erging es zuletzt wie Kindern an Weihnachten. Sie zählten die Tage herunter bis zur großen Bescherung - in diesem Fall, bis der Verein bekannt geben würde, dass Jim Ratcliffe eine Minderheitsbeteiligung mit der unbeliebten Besitzerfamilie Glazer ausgehandelt und sich damit die Entscheidungsgewalt über die Sportbelange gesichert hat. Und wann, wenn nicht an Heiligabend, hätte es so weit sein sollen?