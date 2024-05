Manchester United gewinnt FA Cup:Abschiedsgruß mit Pokal

Nach dem Gewinn des FA-Cups für Manchester United schlich sich Lisandro Martinez in den Rücken seines Trainers Erik ten Hag und hob ihn wie eine Trophäe in die Luft. Der Abwehrspieler, den ten Hag zu Beginn seiner Amtszeit 2022 als Schlüsselspieler von Ajax Amsterdam mitgebracht hatte, trug seinen Chef ein paar Meter über den Platz. Als würde er allen zeigen wollen, dass die Kritik am Niederländer nicht gerechtfertigt sei.