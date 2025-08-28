Der anhaltend kriselnde englische Fußballrekordmeister Manchester United hat sich im League Cup bei einem Viertligisten blamiert – nach einem Elfmeterschießen in epischer Länge. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim hatte in der zweiten Runde bei Grimsby Town bereits Mühe, die 90 Minuten zu überstehen. United holte ein 0:2 auf – danach waren (ohne Verlängerung) 26 Elfmeter nötig, um den Sieger zu ermitteln. Einzelne Spieler mussten sogar zweimal zum Strafstoß antreten – so auch der soeben für 75 Millionen Euro aus Brentford geholte Bryan Mbeumo, der schließlich den letzten Elfmeter an die Latte setzte.

Zuvor hatte auch der frühere Bundesliga-Stürmer Matheus Cunha nicht getroffen, insgesamt allerdings waren 23 von 26 Elfern drin. Der hohe Favorit Manchester hatte sich nach einem frühen 0:2-Rückstand durch späte Tore von Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) ins Elfmeterschießen retten müssen – obwohl Amorim keinen seiner Topspieler schont. Der aus Leipzig geholte Benjamin Sesko, für den United ebenfalls mehr als 70 Millionen Euro gezahlt hat, stürmte von Beginn an. Zur Pause wurden zudem Mbeumo, Kapitän Bruno Fernandes und der frühere FC-Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt eingewechselt.

Für den portugiesischen Trainer Amorim war die Blamage der nächste Nackenschlag seiner schweren Zeit in Manchester. In der Premier League hat sein Team nach zwei Spielen erst einen Punkt ergattert, die Vorsaison schloss United auf Platz 15 ab, der schlechtesten Platzierung seit 1974. „Es muss sich etwas ändern, und man kann nicht einfach wieder 22 Spieler auswechseln“, sagte Amorim, beinahe resignativ fügte er hinzu: „Ich würde gerne kluge und wichtige Dinge sagen. Aber ich habe nichts zu sagen. Es tut mir wirklich leid für unsere Fans. Manchmal ist es einfach zu viel.“ Die Daily Mail kommentierte, man habe am Mittwochabend ein „düsteres, elendes United“ gesehen.