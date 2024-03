Da lässt sich sogar Erling Haaland in den Schwitzkasten nehmen: Phil Foden (links) trifft zurzeit für Manchester City so oft wie noch nie.

Von Sven Haist, Manchester

Phil Foden hat seit ein paar Wochen ein neues Jubelritual. Dabei nimmt der Offensivspieler von Manchester City die Haltung eines Gewehrschützen ein. Er sitzt auf dem hinteren Fuß, stabilisiert mit der linken Hand das imaginäre Gewehr und legt die rechten Finger auf den Abzug. Die Pose ist eine Anspielung auf seinen Spitznamen innerhalb der Mannschaft: "The Sniper", der Scharfschütze. So werde Foden schon immer genannt, gab Kapitän Kyle Walker nach dem Manchester-Derby gegen United am Sonntag preis, weil er sowohl im Training als auch im Spiel kaum eine Gelegenheit auslasse, aus der Distanz aufs Tor zu schießen. "Er liebt Torschüsse", präzisierte der für seinen feinen Humor bekannte Verteidiger.