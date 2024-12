Von Sven Haist, Manchester

„Amadchester“: So fühlte sich die Fußballstadt Manchester am Sonntagabend nach dem Nachbarsch­aftsduell zwischen City und United in der Premier League an. Die Bezeichnung war zum einen eine Reverenz an Uniteds Siegtorschützen Amad Diallo („Amad-chester“) – und zum anderen eine treffende Zusammenfassung des verrückten Spielverlaufs („A-mad-chester“). Der Begriff Madchester – „mad“ heißt verrückt – stammt aus dem Jahr 1989, als es in Manchester in der Musikszene turbulent zuging. Also in etwa so, wie jetzt bei Uniteds 2:1-Auswärtssieg gegen City.