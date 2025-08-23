Übervoll und unterdurchschnittlich: Pep Guardiolas Team verliert 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Allerdings macht nicht Personalmangel, sondern der Mammutkader dem Trainer zu schaffen.

Von Sven Haist, Manchester

Es ist schon wieder passiert, jubilierten die Fans von Tottenham Hotspur: „It’s happened again.“ Dabei spielte der Fußballanhang aus London weniger auf den erneuten Auswärtssieg seines Klubs bei Manchester City an, sondern prophezeite dem Gegner eine ähnlich unrühmliche Spielzeit wie zuletzt. In der Vorsaison hatte beim Serienmeister nach dem 0:4-Debakel gegen Tottenham Hotspur eine Krise begonnen, die einen Generationswechsel zur Folge hatte. Im Vergleich zum Aufeinandertreffen im November 2024 standen sechs neue Spieler in der Startelf von Trainer Pep Guardiola – doch das Resultat fiel aus Sicht von Manchester City erneut ernüchternd aus.