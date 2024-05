Rodri bei ManCity:Der Spieler, der einfach nicht mehr verliert

Von Sven Haist, Manchester

Kein anderer Fußballverein ist seit Jahren so bekannt für seinen strammen Zieleinlauf wie Manchester City. Englands Bestandsmeister sicherte sich auch in dieser Saison wieder die Meisterschaft in der Premier League mit einem fulminanten Endspurt - diesmal waren es neun Ligasiege am Stück und 35 ungeschlagene Pflichtspiele in Serie. Niederlagen im Elfmeterschießen, wie jene kürzlich gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League, fließen nicht in die Wertung ein, die Spiele werden offiziell als Unentschieden gewertet.