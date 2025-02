Nach der Pleite gegen Real droht Manchester City in der Champions League das früheste Aus seit 13 Jahren. Die Spieler machen einen erschreckend erschöpften Eindruck, selbst Trainer Pep Guardiola kommt in der Krise an seine Grenzen.

Von Sven Haist, Manchester

Womöglich haben die Fans von Manchester City unfreiwillig mitgeholfen, die eigene Mannschaft zu schlagen. Im Stechen gegen Real Madrid um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League rollten sie im eigenen Stadion ein Plakat aus. Darauf war der zurzeit am Kreuzband verletzte City-Mittelfeldspieler Rodri zu sehen, wie er den Ballon d’Or küsst, mit dem die Zeitschrift France Football den besten Fußballer des Jahres auszeichnet. Dazu hieß es in Anlehnung an einen Song der Manchester-Band Oasis: „Stop crying your heart out“ – Heul nicht so rum!