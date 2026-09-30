Mit Scheinverträgen und Falschdarstellungen in Milliardenhöhe hat Manchester City eklatant gegen die Premier-League-Regularien verstoßen – der Klub spricht von einer „Verschwörungserzählung“.

Die Tornetze hochgeklappt, die Sitzreihen verwaist, der Himmel gewittrig: Die Nordtribüne des Etihad Stadium sah trist aus auf dem Foto, das Manchester City nach dem harten Urteil im Finanzprozess der Premier League auf den eigenen Kanälen verbreitete – und genau so stellt sich die Lage des englischen Spitzenvereins dar.