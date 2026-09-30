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Manchester CityVorwürfe, wie sie der Fußball noch nie erlebte

Lesezeit: 5 Min.

Im Jahr 2023 gewann Manchester City auch die Champions League – und holte damit das Triple.
Im Jahr 2023 gewann Manchester City auch die Champions League – und holte damit das Triple.
Antonio Calanni/AP Photo

Mit Scheinverträgen und Falschdarstellungen in Milliardenhöhe hat Manchester City eklatant gegen die Premier-League-Regularien verstoßen – der Klub spricht von einer „Verschwörungserzählung“.

Von Sven Haist, London

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Die Tornetze hochgeklappt, die Sitzreihen verwaist, der Himmel gewittrig: Die Nordtribüne des Etihad Stadium sah trist aus auf dem Foto, das Manchester City nach dem harten Urteil im Finanzprozess der Premier League auf den eigenen Kanälen verbreitete – und genau so stellt sich die Lage des englischen Spitzenvereins dar.

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