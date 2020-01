Der Doppelpack von Sergio Agüero reichte Englands Meister Manchester City am 49. Geburtstag von Teammanager Pep Guardiola am Ende nicht zum Sieg: Ein Eigentor von Fernandinho sorgte in der 90. Minute für das 2:2 (0:1) der Citizens gegen Außenseiter Crystal Palace. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt für ManCity 13 Punkte, am Sonntag haben die Reds von Coach Jürgen Klopp Heimrecht im Duell mit Rekordmeister Manchester United und können den Vorsprung weiter ausbauen.

Der Argentinier Agüero (82./87.) hatte mit seinem späten Doppelpack einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Vorsprung für den Titelverteidiger verwandelt. Der Ex-Frankfurter Cenk Tosun (39.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

Auch der FC Arsenal verpasste mit den deutschen Ex-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf erneut einen Sieg. Gegen Aufsteiger Sheffield United verspielten die Londoner im eigenen Stadion die Führung und kamen nur zu einem 1:1 (1:0). Das Tor für die Gunners, die auf den wegen einer Roten Karte gesperrten Pierre-Emerick Aubameyang verzichten mussten, erzielte der 18 Jahre alte Gabriel Martinelli (45.). Für die Gäste traf John Fleck (83.). In der Tabelle belegt Arsenal weiterhin den zehnten Platz.

Real Madrid übernimmt die Tabellenspitze

Real Madrid hat vorerst die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga übernommen. Dank eines Doppelpacks von Casemiro (57./69. Minute)setzten sich die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos mit 2:1 (0:0) gegen den FC Sevilla durch. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Sevillas Luuk de Jong in der 64. Minute reichte dem Tabellenvierten nicht für einen Punktgewinn.

Gegen die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga tat sich der Tabellenzweite Madrid lange Zeit schwer. Zwischendurch hatten die Madrilenen sogar Glück, als ein vermeintlicher Treffer des früheren Gladbachers de Jong in der 29. Minute nach Videobeweis wieder zurückgenommen wurde. Den Führungstreffer in der 57. Minute leitete der Ex-Frankfurter Luka Jovic mit einem sehenswerten Hackentrick ein. Mit 43 Punkten liegt Madrid nun drei Zähler vor dem direkten Konkurrenten FC Barcelona. Die Katalanen können jedoch mit einem Heimsieg am Sonntagabend (21.00 Uhr) gegen Granada wieder mit den Madrilenen gleichziehen.