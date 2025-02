Von Sven Haist, London

So einen Raketenstart wie Omar Marmoush hat bei Manchester City zuletzt nur der Torjäger Erling Haaland hingelegt. Der Ägypter Marmoush schoss seinen neuen Verein in seinem erst dritten Premier-League-Match am Samstag mit drei Toren zum Sieg gegen Newcastle United (4:0). Dabei benötigen Zugänge bei City in der Regel mehrere Monate, um sich an die Ballbesitz-Spielweise von Trainer Pep Guardiola zu gewöhnen. Doch die Mannschaft erwies sich zur Saisonhälfte als körperlich und geistig ausgezehrt, und so war City bereit, ziemlich genau jene 80 Millionen Euro Ablöse zu überweisen, die Eintracht Frankfurt für einen sofortigen Transfer gefordert hatte. Damit ist Marmoush hinter Jack Grealish (117,5 Millionen) und Josko Gvardiol (90) nun der drittteuerste Spieler in der Geschichte des Vereins.