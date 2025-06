Manchester City hat kurz vor der Klub-WM in den USA große Sommertransfers perfekt gemacht. Nach dem französischen Spielmacher Rayan Cherki (Olympique Lyon) und dem algerischen Linksverteidiger Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton) hat der Klub von Trainer Pep Guardiola auch den niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders (AC Mailand) verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030 und soll der Teuerste aus dem Trio der Neuen sein. Laut Medienberichten zahlt City an Milan eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro für Reijnders. Auch Cherki und Ait Nouri sollen inklusive Boni jeweils mehr als 40 Millionen kosten.

Reijnders soll nach dem Abschied des Belgiers Kevin de Bruyne, der vor einem Wechsel zu SSC Neapel stehen soll, eine tragende Rolle im zentralen Mittelfeld von City übernehmen. In dieser Saison hatte er in Italien 15 Tore erzielt. Den Wechsel in die Premier League bezeichnete Reijnders als „Traum“, City sei „eines der größten Teams der Welt – mit dem besten Trainer“. Nach einer bislang titellosen Saison sollen die neuerlichen Großinvestitionen dazu führen, dass City in England und in Europa an die Spitze zurückkehrt.