Omar Marmoush hat Manchester City fast allein zu einem 4:0 (3:0) gegen Newcastle United in der Premier League geschossen. Der ehemalige Frankfurter erzielte für das Team von Trainer Pep Guardiola in 14 Minuten einen Hattrick (19., 24., 33.), es waren im fünften Pflichtspiel seine ersten Tore. Marmoush traf erst per Lupfer, dann mit einem abgefälschten Schuss und letztlich als Vollender eines Solos des Teamkollegen Savinho. Drei Tage nach dem 2:3 im Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid präsentierte sich City gefestigter, profitierte aber von groben Abwehrfehlern.