Der Auftrag an Pep Guardiola ist klar: Manchester City soll die Klub-WM gewinnen. Dabei geht es den Eigentümern aus den Emiraten vor allem um ein Zeichen an die rivalisierenden Golfstaaten.

Von Sven Haist, New York

Pep Guardiola hat ein vorzügliches Motto für diese überdimensionierte Klub-WM geliefert. Es ist derart pointiert, dass es der Weltfußballverband Fifa vermutlich bedauert, nicht selbst darauf gekommen zu sein. Denn es eignet sich hervorragend als Konter für all jene, die eine Überlastung der Spitzenspieler beklagen. Guardiola sagte: „Wir ruhen uns aus, wenn wir sterben!“ Diese Worte raunte der Trainer von Manchester City seinem lange verletzten Verteidiger Nathan Aké zu Turnierbeginn zu, als er ihn im Trainingscamp des Vereins in Boca Raton, Florida, überschwänglich begrüßte. Guardiolas Stimme klang dabei wie die eines Erzählers nach der Apokalypse – was der Nachhaltigkeit der Aussage nur zuträglich ist. Zuvor hatte er Aké mitgeteilt, es sei gut, zurück zu sein, jetzt gehe es los. Der überraschte Aké murmelte zustimmend: „Genau, genau …“.