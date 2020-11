Fußballtrainer Pep Guardiola, 49, hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet und bleibt Manchester City treu. Der Spanier hat seinen auslaufenden Vertrag bei dem Spitzenklub aus der englischen Premier League um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der Tabellenzehnte bekannt. "Ich habe alles, was ich mir nur wünschen kann, um meine Arbeit gut zu machen", sagte Guardiola, der nach seiner Zeit bei Bayern München 2016 nach Manchester gewechselt war: "Die Herausforderung für uns besteht darin, uns weiter zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darauf, Manchester City dabei zu helfen." Weil Guardiolas Kontrakt im Sommer ausgelaufen wäre, waren Spekulationen über einen Wechsel aufgekommen. Weder beim FC Barcelona noch beim deutschen Rekordmeister in München stand der Ex-Profi so lange an der Seitenlinie wie jetzt bei City.