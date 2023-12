Manchester City in der Premier League:Kater in Himmelblau

Von Sven Haist, London

Vor zwei Wochen mischte sich Pep Guardiola in eine der ständigen Fußball-TV-Debatten in England ein, aus denen er sich als Trainer von Manchester City bisher weitgehend herausgehalten hat. Guardiola stichelte gegen die Sky-Expertenriege um die Altinternationalen Gary Neville und Jamie Carragher, die seinen Spielern nach zuletzt drei Premier-League-Titeln in Serie Bequemlichkeit unterstellt hatten. Carragher, sagte Guardiola, habe in seiner Zeit mit dem FC Liverpool ja nicht ein Mal die Meisterschaft gewonnen. Und Neville wisse selbst am besten, wie kompliziert vier Meisterschaften hintereinander seien - ihm sei dies zu Zeiten mit Manchester United auch nie gelungen.