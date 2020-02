Kaum, dass die Nachricht vom Bann des europäischen Fußballverbandes Uefa gegen Manchester City die Runde gemacht hatte, war die Branche von einer Frage elektrisiert, die der italienischen Gazzetta dello Sport am Samstag zum Aufmacher gereichte: "Pep, che fai?" - "Was machst du jetzt, Pep?"

Pep, das ist Josep Guardiola, einst Trainer des FC Barcelona und des FC Bayern München. Seit 2016 ist der 49-jährige Katalane bei Manchester City beschäftigt. Er hat seither zwei Mal die englische Liga, ein Mal den FA-Pokal, zwei Mal den Ligacup und auch zwei Mal den Supercup gewonnen. Doch den eigentlichen Auftrag des Eigners Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi - die Champions-League-Trophäe nach Manchester zu holen - hat er in bislang drei Anläufen mit den Skyblues nicht erfüllen können. Guardiolas Vertrag bei City läuft bis 2021. Aber wenn die von der Uefa wegen "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fair Play verhängte Sperre wirklich ab 2020/21 greifen sollte - würde Guardiola dann wirklich seinen Vertrag erfülle? Jetzt, nachdem die Uefa die "Atombombe" gezündet hatte, wie es der englische Independent in martialischer Sprache erklärte? "Che fai, Pep?"

Gute Frage.

Öffentlich hat sich Guardiola noch nicht geäußert. Am Wochenende hatte City spielfrei, seine Mannschaft muss erst am Mittwoch wieder antreten, um das wegen Sturmtief Sabine abgesagte Spiel gegen West Ham nachzuholen. Personen, die Zugang zu Guardiola hatten, nachdem die Uefa am Freitagnachmittag den City-Verantwortlichen informell angekündigt hatte, die Strafe öffentlich zu machen, versichern zweierlei: dass Guardiolas Hals extrem angeschwollen ist - und dass er gewillt ist, sich demonstrativ zu Man City zu bekennen. Man könne sogar darüber spekulieren, ob Guardiola seinen Vertrag verlängert, heißt es - unabhängig davon, dass er unlängst mit der ironischen Bemerkung aufhorchen ließ, dass die Klubbesitzer ihn wohl entlassen müssten, wenn er in diesem Mai nicht das Champions-League-Finale von Istanbul gewinnt. Ein erneuertes und belastbares Commitment Guardiolas wäre für Manchester City jedenfalls Gold wert - aus kurz- und mittelfristigen, aus sportlichen und politischen Gründen.

Kommende Woche steht das Achtelfinale gegen Real Madrid an

Zum einen gäbe dies der mutmaßlich arg verdutzten Mannschaft aktuell Sicherheit. Kommende Woche steht das Hinspiel im Achtelfinal-Schlager der Champions League gegen Real Madrid an. Zum anderen könnte ein Verbleib des Trainers verhindern, dass der Kader auseinanderfällt. Ob Guardiola eine Vertragsverlängerung, wenn es sie denn geben sollte, wirklich erfüllen würde, sei dahingestellt. Aber den handelnden Personen bei Man City - dem Vorstandsvorsitzenden Ferran Soriano und dem Manager Txiki Begiristain - ist er persönlich so sehr verbunden, dass er sie wohl nicht im Stich lassen würde. Guardiola ist zudem ein Faktor für die Karriereplanung einiger seiner Profis, denn er gilt als genialisch veranlagter Coach, der Spieler besser macht. Nur: Reicht das?

Bei den Fußballmillionären von City dürfte allein der Gedanke, dass sie sich zwei Jahre lang die Champions-League-Hymne nur vor dem Flachbildschirm anhören dürfen, körperliche Schmerzen verursachen. Dabei wird just diese Melodie von den Fans im Ettihad-Stadion seit Jahren ausgepfiffen, aus Protest dagegen, dass die Uefa schon einmal eine Strafe gegen City ausgesprochen hatte. Dies ist zusammen mit den umstrittenen Videoschiedsrichterentscheidungen aus dem verlorenen Viertelfinale der Vorsaison gegen Tottenham Hotspur der beste Humus für Verschwörungstheorien, die nun in Manchester grassieren. Dort vermutet man, dass der Uefa ein Champions-League-Sieger Manchester City nicht gelegen käme.