10. April 2019, 09:45 Uhr City verliert gegen Tottenham Guardiolas Trauma kommt wieder hoch

Manchester City verliert das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Tottenham mit 0:1.

Damit setzt City-Trainer Pep Guardiola eine Serie von missglückten Auswärtsspielen in der K.-o.-Phase des Europapokals fort.

Tottenham beklagt das mögliche Saison-Aus von Harry Kane. Der Stürmer und Kapitän verletzt sich offenbar schwerer.

Von Sven Haist, London

Zu verstehen war es nicht, was Son Heung-min in die Fernsehkamera brüllte. Aber das war auch unerheblich, weil ihm die Freude über sein Tor ins Gesicht geschrieben stand wie jedem anderen, der es mit Tottenham Hotspur hielt. Der Jubel über den Siegtreffer gegen Manchester City schüttelte das eigene Stadion durch, als würde es in Zukunft nie mehr ein Tor zu feiern geben für die Spurs in der vor einer Woche neu eröffneten Arena. Während sich die Mitspieler an der Eckfahne über Son türmten, schwebte der sonst so kontrolliert auftretende Mauricio Pochettino in der Trainerzone vor sich hin. Die Arme hatte der Argentinier wie im Flug zur Seite gestreckt. Zumindest kurzfristig half Tottenham der Treffer, um die Stimmung hochzuhalten am Dienstagabend angesichts des zuvor verletzt ausgewechselten Stürmers Harry Kane. Wohl wissend, die Erinnerung an den Verlust des Vorzeigespielers würde früh genug ins Gedächtnis zurückkehren - und so kam es dann mit Spielende.

Sofern sich die medizinische Erstdiagnose bestätigt, dass sich Kane eine Bänderverletzung am linken Knöchel zugezogen hat, gleicht Tottenhams 1:0 über Manchester City im Hinspiel des englischen Viertelfinals der Champions League nicht mehr als einer Ausfallentschädigung für den eigenen Torjäger. Bei einem unnötigen Tackling an der Mittellinie rutschte Kane auf nassem Rasen weg und grätschte an der Außenlinie in Citys Fabian Delph hinein. Um den Ball zu erwischen sowie sich selbst vor der Attacke zu schützen, streckte Delph den rechten Fuß durch und landete dabei unfreiwillig auf Kanes lädiertem Sprunggelenk. Ohne aufzutreten humpelte Kane gestützt durch zwei Betreuer in die Kabine (58.) und später mit Krücken aus dem Stadion. "Ich habe Sorge, dass er für den Rest der Saison ausfällt. Es sieht nicht gut aus, aber was können wir tun?", sagte Pochettino.

Für Kane, 25, wäre es in seiner Karriere bereits die fünfte Bänderverletzung an beiden Knöcheln. Nachdem zunächst drei Mal der rechte Fuß betroffen war, erwischte es den Kapitän der englischen Nationalmannschaft im Januar beim Ligaspiel gegen Manchester United am linken Sprunggelenk, was ihn zu einer sechswöchigen Pause zwang. Sollte sich nun eine ähnliche Blessur herausstellen, verpasst er nicht nur die verbleibenden Spurs-Spiele, sondern ebenso die Finalspiele der Nations League mit England im Juni. Nach dem Vorfall wandte sich Pochettino an Delph mit einem anklagenden "Why? Whyyy?", der wiederum die Schuld an Kane weiterreichte. Der Mittelstürmer musste im Spiel einige Regelwidrigkeiten über sich ergehen lassen, darunter ein von Fernandinho ungeahndeter Ellbogenstoß auf den Kopf. Diesen Unmut schleppte er durchs Spiel. So etwas wie Frieden schließen mit Delph konnte Tottenham, als Son dessen kapitalen Stellungsfehler zu seinem 18. Saisontreffer ausnutzte (78.). Den Fauxpas des Aushilfslinksverteidigers bei City forderte Pochettino heraus, indem er den pfeilschnellen Südkoreaner nach einer Viertelstunde auf die rechte Außenseite berief.

Böse Erinnerungen an Liverpool

Die rücksichtslos geführte Begegnung - in der Tottenham neben Kane in der Schlussphase noch Dele Alli wegen einer Handblessur austauschen musste - beeinträchtigte den Rhythmus bei Manchester City. Konträr zum 0:3 in Liverpool im vergangenen Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse, bei dem Pep Guardiola sein Team taktisch überfordert hatte, entschied er sich diesmal in der bislang wichtigsten Saisonpartie des Meisters mit seiner Tatenlosigkeit für das andere Extrem. Als wäre es ihm einzig darum gegangen, das Weiterkommen auf keinen Fall erneut im Hinspiel zu vergeigen, war die offensive Risikobereitschaft bei der Wahl der Startelf kaum zu unterbieten.

Bereits nach neun Minuten machte Guardiola eine weitere Rolle rückwärts, indem er im Spielaufbau den in die Mitte rückenden Delph wieder nach außen stellte. Für den fortan auftretenden personellen Patt in der Spielfeldmitte fiel City keine Idee zur Auflösung ein. "In der Vorsaison war die Ausgangslage viel, viel schlimmer", sagte Guardiola. Manchmal sei ein 0:1 gar besser als ein 0:0, weil sein Team im Rückspiel nun definitiv Tore schießen müsse.

Seit der Spielzeit 2011/12 hat Guardiola mit seinen Vereinen bloß drei von 15 Auswärtsspielen in den K.o.-Runde des Europapokals gewonnen (mit dem FC Bayern gegen Arsenal; sowie mit City gegen Basel und Schalke). Zur doppelten Konterabsicherung agierten Fernandinho und Ilkay Gündogan gegen Tottenham gemeinsam vor der anfälligen Abwehr. Im Trio mit dem in die Jahre gekommenen Spielmacher David Silva stellte sich dadurch allerdings ein Tempodefizit im Mittelfeld ein.