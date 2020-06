England, Manchester City: Bayern München steht beim Werben um Wunschspieler Leroy Sane offenbar kurz vor dem Durchbruch. "Er möchte zu einem anderen Klub wechseln", sagte Teammanager Pep Guardiola von Sanes Klub Manchester City am Freitag: "Wenn zwei Vereine am Saisonende zu einer Einigung kommen, kann er gehen. Wenn nicht, wird er mit Ende seines Vertrages (2021, d.Red.) gehen." Die Bayern gelten seit geraumer Zeit als Traumziel des früheren Schalkers Sane. Das Angebot von City, sein Arbeitspapier zu verlängern, habe er "zwei oder drei Mal" abgelehnt, sagte Guardiola: "Er möchte ein neues Abenteuer erleben. Ich weiß aber nicht, ob er diesen oder nächsten Sommer gehen wird. Wenn es zu keiner Einigung kommt, bleibt Leroy noch ein Jahr."

Der deutsche Rekordmeister plant Sane bereits für die kommende Spielzeit ein und ist sich mit dem 24-Jährigen dem Vernehmen nach über den Wechsel einig. Noch aber hoffen die Münchner, City bei der Ablöseforderung zu drücken. Manchester hatte zuletzt laut kicker 50 Millionen Euro aufgerufen, die Bayern hatten aber wohl "nur" 40 Millionen geboten. "Er hat eine besondere Qualität", lobte Guardiola seinen Noch-Schützling: "Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts gegen ihn." Er wolle aber auf Spieler bauen, die auch bei City spielen und Ziele erreichen wollten. Sane war 2016 für rund 52 Millionen Euro aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt. In 134 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor.

Spanien, FC Barcelona: Brasiliens Fußballer Neymar ist mit seiner Klage gegen den spanischen Fußballmeister FC Barcelona gescheitert und muss stattdessen 6,79 Millionen Euro an die Katalanen zurückzahlen. Der Spieler von Paris St. Germain hatte seinen früheren Arbeitgeber auf 43,6 Millionen Euro verklagt, doch ein Gericht in Barcelona wies die Forderung des 28-Jährigen ab. Bei den vom Gericht festgesetzten 6,7 Millionen Euro handelt es sich um ein Handgeld, welches Neymar bei der Unterzeichnung seines Vertrages bei Barcelona erhalten hatte

Der FC Barcelona zeigt sich "zufrieden" mit dem verkündeten Urteil, teilte der 26-malige spanische Meister auf seiner Webseite mit. Neymar und seine Verteidigung haben das Recht, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen, Barca kündigte an, "seine berechtigten Interessen weiterhin inbrünstig zu verteidigen". Eine Rückkehr von Neymar im kommenden Sommer, wie französische Medien zuletzt berichteten, scheint angesichts des juristischen Streits in weite Ferne zu rücken. Im Sommer 2017 war Neymar für die Weltrekordablöse von 222 Millionen von Barcelona nach Paris gewechselt. Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt endet 2022, weshalb Paris wohl nur noch im kommenden Sommer Geld für den extrovertierten Offensivspieler verlangen könnte.

Bundesliga, BVB: Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Stammtorwart Roman Bürki verlängert. Der Schweizer dehnte sein 2021 auslaufendes Arbeitspapier um zwei Jahre bis Sommer 2023 aus. Beide Parteien hatten bereits am vergangenen Wochenende von einer mündlichen Einigung berichtet, nun ist der neue Vertrag auch schriftlich fixiert.

"Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Der 29-Jährige selbst sagte: "Ich fühle mich bei Borussia Dortmund sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainers und der Mitspieler." Bürki war 2015 vom SC Freiburg nach Dortmund gekommen. Seitdem absolvierte er 206 Pflichtspiele für die Borussia und blieb dabei 75-mal ohne Gegentreffer.

Fußball, DFB-Pokal: Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird auch in den kommenden drei Jahren in Köln stattfinden. Darüber hinaus vereinbarten der DFB und die Stadt Köln eine "optionale Verlängerung" der Zusammenarbeit bis 2025. Das Endspiel der Frauen wird seit 2010 dort ausgetragen, zuvor fand die Partie immer unmittelbar vor dem Männerfinale in Berlin statt. "Die vergangenen zehn Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, warum der Standort Köln optimal für die Austragung des DFB-Pokalfinals der Frauen ist: ein tolles Stadion, eine eindrucksvolle Atmosphäre, ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie und der sportliche Reiz eines Endspiels", sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Für Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist das Finale in Köln "längst zur Tradition" geworden: "Der Finaltag ist jedes Mal ein großes Fest des Frauenfußballs." Nur in diesem Jahr wird es etwas anders sein. Das Finale zwischen dem frisch gekürten deutschen Meister VfL Wolfsburg und der SGS Essen am 4. Juli muss wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Partien im deutschen Fußball vor Geisterkulisse ausgespielt werden.