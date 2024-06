Manchester City und die Finanzregeln:Das Doping des Fußballs

Kommentar von Johannes Aumüller

Als die neue Volte in der Finanz-Causa um Manchester City in der Welt war, machte in den Weiten der sozialen Netzwerke ein Vergleich mit Lance Armstrong die Runde. Ein Vierteljahrhundert ist es mittlerweile her, dass der Rad-Dominator sein Superdopingsystem aufgebaut und gepflegt hat. Lange Jahre hat ihm nichts und niemand etwas anhaben können, nicht mal ein positiver Epo-Test, keine noch so erdrückende Indizien- und Aussagenlage rund um sein Team. Er ist im Gegenteil sogar oft genug gedeckt worden – bis eines Tages doch mal jemand durchgriff.