Manchester City darf noch auf eine Champions-League-Teilnahme in den nächsten beiden Spielzeiten hoffen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas sprach in der Verhandlung über den Einspruch des englischen Meister gegen die zweijährige Europapokalsperre noch kein Urteil. Es wird erst in der ersten Julihälfte erwartet. Das unabhängige Finanzkontrollgremium des Europa-Verbands Uefa hatte City im Februar wegen schwerer Verstöße gegen das Financial Fairplay bestraft.

Der Klub von Trainer Pep Guardiola bestreitet die Vorwürfe, unrechtmäßig hohe Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten zu haben. Als Sponsoreneinnahmen getarnte Zuschüsse wurden nach Ansicht der Uefa vom Eigentümer des Klubs, Scheich Mansour aus Abu Dhabi, bezahlt. City zog vor den Internationalen Sportgerichtshof, der sich nach Verhandlungen von Montag bis Mittwoch vertagt hat. Sollte der Cas die Sperre und das Bußgeld von 30 Millionen Euro bestätigen, wäre City zwei Jahre nicht in der Champions League dabei und würde dann wohl etliche Leistungsträger verlieren.