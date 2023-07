Von Johannes Knuth, Kassel

Als sie am Sonntagabend hinter dem Stadion auftauchte, versprühte alles den Hauch des Normalen, auf den ersten Blick zumindest. Fans drängten sich um Malaika Mihambo, die noch Zeit hatte, ehe sie zur Siegerehrung aufgerufen wurde, also schrieb sie Autogramme, im Sitzen. Erst als sie aufstand, in die Kurve lief, wo sie ein Podest für die besten Drei dieser deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel aufgebaut hatten, da sah man, dass sie humpelte, ganz leicht, eine Bandage um den linken Oberschenkel gespannt, und so kehrte sie auch zurück, eine Traube Fans im Schlepptau, lächelnd. Aber ein erleichtertes Lächeln war das nicht.