Leichtathletik bei Olympia:Mihambo nervenstark, Weber souverän

Titelverteidigerin Malaika Mihambo ist bei den Olympischen Spielen in Paris nach reichlich Nervenkitzel ins Finale eingezogen. Die 30-Jährige übertraf in der Qualifikation nach zwei ungültigen Versuchen im dritten und letzten Sprung die erforderliche Weite von 6,75 Metern um elf Zentimeter. Mihambo sprang sicherheitshalber 30 Zentimeter vor dem Brett ab, unterstrich so auch ihre gute Sprungform.

„Ein bisschen zu spannend“ fand die 30-Jährige die Qualifikation. Erst als sie für den Anlauf zum letzten Versuch einen Meter zurückging, passte es für sie. „Dadurch, dass ich in einer guten Form bin, habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht“, sagte die Athletin der LG Kurpfalz. „Natürlich ist man dann angespannter“, räumte sie ein. Die zweimalige Welt- und Europameisterin könnte die erste Weitspringerin werden, die bei zwei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen Gold gewinnt.

87,76 Meter für Julian Weber im ersten Wurf

Im Stade de France taten sich viele Springerinnen auf dem Weg in die Medaillenentscheidung am Donnerstag schwer. Die beste Weite gelang der Amerikanerin Tara Davis-Woodhall mit 6,90 Metern, die EM-Zweite Larissa Iapichino sprang 6,87 Meter. Die beiden anderen deutschen Springerinnen schieden indes nach enttäuschenden Weiten aus: Laura Raquel Müller schaffte nur 6,40 Meter, Mikaelle Assani 6,24 Meter.

Anders als Mihambo schaffte der aktuelle EM-Zweite Julian Weber in der Speerwurf-Qualifikation auf Anhieb den Sprung ins Finale am Donnerstag. Der 29-Jährige vom USC Mainz schaffte starke 87,76 Meter und unterstrich damit seine Rolle als Mitfavorit um den Sieg. Nach den vierten Plätzen bei Olympia 2021 in Tokio sowie den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 soll für den Europameister von 2022 in Paris die erste Medaille auf Weltniveau her. Die Konkurrenz war allerdings schon am Dienstag in Paris wieder stark, vor allem Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien mit 89,34 Metern sowie der einstige Weltmeister Anderson Peters aus Grenada (88,63).