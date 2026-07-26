Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihren nächsten deutschen Meistertitel überraschend verpasst. Die 32-Jährige von der LG Kurpfalz musste sich bei den nationalen Leichtathletik -Meisterschaften in Bochum nach nur 6,63 Metern mit Platz zwei zufriedengeben. Den Sieg holte Mikaelle Assani mit 6,67 Metern.

Mihambo hatte vor allem mit dem böigen Wind zu kämpfen und brachte nur den ersten Versuch wirklich gut in die Grube. Beim letzten Versuch verschenkte die Olympiasiegerin von 2021 beim Absprung fast einen halben Meter, es wäre ihr neunter DM-Titel gewesen. Die zweimalige Weltmeisterin war zuletzt in London mit 7,05 m so weit gesprungen wie seit ihrem EM-Triumph 2024 nicht mehr.

Gesa Felicitas Krause hingegen kehrte nach fünf Jahren auf den DM-Thron zurück. Die 33-Jährige setzte sich im 3000-Meter-Hindernisrennen souverän vor Olivia Gürth durch und sicherte sich erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder den Titel – ihren siebten über diese Distanz. Nie zuvor war sie bei einer nationalen Meisterschaft schneller gewesen. Die zweimalige Europameisterin siegte dank ihrer Spurtstärke in 9:24,40 Minuten und unterbot ihren DM-Rekord von 2017. Bei der EM in Birmingham will Krause ihre fünfte Medaille holen – 14 Jahre nach Bronze 2012 in Helsinki.