Das deutsche Tennisteam muss bei der Endrunde des Davis Cups in Malaga auf Alexander Zverev verzichten. Der 27-jährige Weltranglistendritte sagte für das Turnier Ende November ab, um sich länger zu erholen. „Es war eine sehr anspruchsvolle Saison, in der ich mit einer Knieverletzung durchspielen musste, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Jetzt gebe ich mein Bestes, um die Saison trotz Problemen mit meiner Lunge gut zu beenden“, wird Zverev in einer DTB-Mitteilung zitiert. Er habe die „schwierige Entscheidung“ getroffen, um „für den United Cup und die Australian Open wieder bei 100 Prozent zu sein“. Der United Cup beginnt bereits am 27. Dezember.