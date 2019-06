27. Juni 2019, 08:26 Uhr Major League Soccer Wayne Rooney trifft aus 64 Metern

Dem Briten gelingt in den USA für Washington ein Traumtor. Bayern-Nationalelf verliert ein kurioses Finale im Regionen-Pokal. Timo Boll gewinnt Gold bei den Europaspielen.

Meldungen im Überblick

Fußball, USA: Mit einem Tor aus 64 Metern hat Fußballprofi Wayne Rooney die Fans von D.C. United begeistert und seinem Club in der Major League Soccer nach langer Durststrecke wieder einen Sieg beschert. Der ehemalige englische Nationalspieler traf am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt in der 10. Minute zum 1:0 (1:0) gegen Orlando City. Der 33 Jahre alte Engländer schaltete nach einem Abspielfehler der Gäste sofort: Rooney sah, dass Orlandos Keeper Brian Rowe viel zu weit vor dem Tor stand, weil seine Mannschaft kurz zuvor noch in Ballbesitz war. Rund fünf Meter vor der Mittellinie zog der Kapitän ab - und der Ball segelte über den verdutzten Rowe ins Netz.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27. Juni 2019

Fußball, Afrika Cup: Gastgeber Ägypten und der deutsche Trainer Gernot Rohr mit Nigeria haben vorzeitig das Achtelfinale des Afrika-Cups erreicht. Liverpool-Superstar Mohamed Salah führte die Ägypter am Mittwoch zu einem 2:0 (2:0) gegen die Demokratische Republik Kongo. Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel feierte Rohr zwei Tage vor seinem 66. Geburtstag mit den Super Eagles gegen Guinea: mit 1:0 (0:0).

Salah (43.) erzielte in Kairo sein erstes Turniertor, beim 1:0 gegen Simbabwe zum Auftakt war er ohne Treffer geblieben. Ahmed Elmohamady (25.) hatte den Gastgeber in Führung gebracht. Vor dem zweiten Spiel gab es mächtig Ärger im ägyptischen Lager: Der Verband strich Mittelfeldspieler Amr Warda wegen Vorwürfen sexueller Belästigung aus dem Kader.

Uefa, Regionen-Pokal: Die Bayern-Auswahl hat beim Uefa-Regionen-Pokal den Finalsieg und den ersten deutschen Erfolg beim wichtigsten Amateurwettbewerb im europäischen Fußball verpasst. Die Mannschaft unterlag am Mittwochabend vor heimischem Publikum in Burghausen gegen ein polnisches Team mit 2:3 (1:1), wobei alle fünf Treffer nach Elfmetern fielen. Die Strafstoßtore der beiden Spieler von 1860 München, Ugur Türk (35. Minute) und Arif Ekin (90.), reichten nicht zum Erfolg. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Michael Kraus vom TSV Aubstadt (70.) bestritten die Bayern die Schlussphase in Unterzahl.

"Niederlagen sind immer bitter, diese ganz besonders, denn das Team von Engin Yanova hat bei dieser Endrunde Großes geleistet und war nahe dran an der großen Sensation, erstmals den Regions Cup nach Deutschland zu holen", sagte Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands und Interimschef des Deutschen Fußball-Bundes. Gegen das Team aus der polnischen Region Niederschlesien blieb der Coup in der insgesamt elften Ausgabe des Turniers verwehrt. Der Regions Cup wird von der Europäischen Fußball-Union Uefa alle zwei Jahre veranstaltet und soll den Amateursport stärken.

Europaspiele, Tischtennis: Tischtennisprofi Timo Boll hat bei den Europaspielen in Minsk am Mittwoch das Einzel-Finale mit 4:2 Sätzen gegen Jonathan Groth gewonnen. Der Däne hatte im Achtelfinale Dimitrij Ovtcharov, den anderen deutschen Weltklassespieler, aus dem Turnier geworfen. Im Halbfinale schlug der an Nummer eins gesetzte Boll den Kroaten Tomislav Pucar problemlos mit 4:1 Sätzen und schaffte damit bereits die Olympia-Qualifikation. Das gelang auch der Deutschen Han Ying, die in Minsk ebenfalls Silber holte. Im Finale unterlag sie gegen die Portugiesin Yu Fu mit 2:4. Die ersten Drei der Einzelkonkurrenzen holten Startplätze für Tokio 2020. Am Donnerstag beginnen in Minsk die Teamwettbewerbe.