Mainz 05 macht gegen Hoffenheim vieles richtig - verliert am Ende aber 0:1 und rutscht in den Keller.

Ganz am Ende, als die Nachspielzeit in der Mainzer Arena bereits lief, versuchte es Stadionsprecher Andreas Bockius mit der Illusion. "Jungs, stellt euch vor hier sind 34.000 Leute im Stadion - die sind alle hinter euch." Der Hörfunk-Moderator und Nachfolger der in den Ruhestand verabschiedeten Nullfünfer-Legende Klaus Hafner wollte selbst etwas dagegen unternehmen, dass die Lage für seinen Lieblingsverein seit dem Re-Start der Bundesliga immer bedrohlicher wird. Doch nach einer ziemlich überflüssigen 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim vergrößern sich die Sorgen des FSV Mainz 05.

Nach Schlusspfiff sank die Hälfte der Elf enttäuscht auf den Rasen. Auch Sportvorstand Rouven Schröder war nach eigener Aussage "total angefressen und enttäuscht", denn: "Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben. Die Mannschaft hat alles rausgeholt. Aber am Ende des Tages verlieren wir 0:1." Beinahe krampfhaft wirkte der Versuch der sportlichen Leitung, die ohnehin prekäre Lage mit kritischen Worten vor dem Nachbarschaftsduell bei Eintracht Frankfurt am kommenden Wochenende nicht zu verschärfen.

Trainer Achim Beierlorzer betonte ausdrücklich die "große Mentalität". Das sei doch viel besser, sagte der gebürtige Franke, "als wenn man körperlich nicht mithalten kann. Wir müssen den Glauben hochhalten, dann werden wir uns auch belohnen. Wir brauchen wieder das Quäntchen Glück." Tatsächlich war ein bisschen Pech im Spiel, als Robin Quaison den Ball bei einem Freistoß ans Aluminium setzte und TSG-Torwart Oliver Baumann den Abwehrversuch schon eingestellt hatte (34.). Doch sollte die nächste Heimniederlage eben nicht nur die Verkettung unglücklicher Umstände betrachtet werden.

Unbekümmertheit und Talent dürfte nicht ausreichen, um in der Liga zu bleiben

Der an diesem milden Frühlingsabend beste Mainzer Akteur, Torwart Florian Müller lieferte da schon eine bessere Erklärung: "Es fehlt von allem ein bisschen. Wir haben zu viele Chancen weggegeben, aber wir müssen auch mal ein Tor erzwingen." Kapitän Brosinski, der derzeit allenfalls als Einwechselspieler zum Zuge kommt, sagte zur wenig erbaulichen Ausbeute von erst zwei Zähler aus den ersten vier Geisterspielen: "Wir brauchen vielleicht einen Dosenöffner mit einem 1:0, um dann das 2:0 für etwas Sicherheit nachzulegen. Wenn du immer wieder Rückständen hinterherrennst, dann wird es schwer. Das ist nicht so leicht wegzustecken." Lauf- und Kampfbereitschaft war seinen Mitspielern gewiss nicht vorzuwerfen, aber es gibt andere Eigenschaften, an denen ein offenkundiger Mangel besteht: Routine, Abgeklärtheit, auch eine Prise Unverfrorenheit. Nur mit Anlagen wie Unbekümmertheit und Talent dürfte dieser Abstiegskampf nicht zu gewinnen sein.

Spielerisch stand die Partie am auf keinem hohen Niveau, dafür bekämpften sich die Kontrahenten auch ohne Publikum zu intensiv. Schon zur Pause zückte Schiedsrichter Sascha Stegemann sieben Gelbe Karten. So viele Verwarnungen in einer Halbzeit hatte es bislang nur in der Partie Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen (1:0) am 1. November 2014 gegeben. Kaum verwunderlich, dass in diesem Abnutzungskampf die gefährlichsten Situationen durch Standardsituationen zustande kamen. Der tüchtige Müller lenkte erst den Ball bei einem Freistoß von Robert Skov reaktionsschnell über die Latte (7.), dann parierte der Mainzer Torwart bravourös einen von Steven Zuber getretenen Foulelfmeter (27.). Zuvor hatten Ridle Baku und Alexander Hack, zwei Mitglieder der Mainzer Viererkette, den Hoffenheimer Christoph Baumgartner bei seinem Vorstoß in die Zange genommen.

Aus einer ähnlichen Situation - mit einem entblößten Deckungszentrum - resultierte das entscheidende Gegentor: Diesmal passte Diadie Samassékou die Kugel in den Lauf des eingewechselten Ihlas Bebou, der mühelos vollstreckte (43.). Wieder hatten Baku und Hack das Nachsehen gehabt. Im Angriff erwies sich die Hereinnahme von Liverpool-Leihgabe Awoniyi als belebendes Element, der an den Schlüsselszenen der zweiten Hälfte involviert war: Erst verweigerte Referee Stegemann dem 22 Jahre jungen Nigerianer den vermeintlichen Ausgleichstreffer, weil Torwart Baumann behindert wurde (60.), dann gab es bei einem Zusammenstoß der beiden Protagonisten an der Grundlinie keinen Strafstoß (69.).

Beinahe logisch, dass diese Sequenz die Mainzer Verantwortlichen hernach noch beschäftigte. "Für mich ist das ein Elfmeter. Baumann kommt angerauscht. Da hat sich der Torwart einfach verschätzt und unglücklich verhalten", sagte Schröder am Sky-Mikrofon. Ob er denn auf Elfmeter entschieden hätte, wurde Beierlorzer auf der virtuellen Pressekonferenz aus der WhatsApp-Gruppe gefragt "Sofort!", antwortete der Pädagoge im Stille des strengen Klassenlehrers, der vor versammelter Klasse eine Belehrung hält: "Ein Torwart, der aus seinem Tor rausgeht und einen Spieler bei der Grätsche und nicht den Ball trifft - das muss mit einem Elfmeter bestraft werden." Wurde es aber nicht. Und in der zerfahrenen Schlussphase eines zu unstrukturierten Auftritts war sehr bald klar, dass die Mainzer kein Erfolgserlebnis mehr verbuchen würden - auch wenn es ihr Mann am Mikrofon noch verzweifelt herbeireden wollte.