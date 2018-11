5. November 2018, 19:12 Uhr Mainz 05 Neuer Liedgut-Liebhaber

Rekordtransfer Jean-Philippe Mateta zeigt beim 2:1 gegen Bremen, dass er die bisher schwache Offensive des FSV Mainz 05 vitalisieren kann.

Von Johannes Aumüller , Mainz

Zur Sicherheit begann Jean-Philippe Mateta zu summen und zu klatschen. Prächtig gelaunt stand der französische Mittelstürmer des FSV Mainz 05 in den Katakomben des Stadions, um von den Feierlichkeiten nach dem 2:1 gegen Bremen zu erzählen. Also stimmte er den Rhythmus eines Mainzer Fanliedes an, das ihm so gut gefällt, und dann berichtete er angetan, wie das so war, als er erstmals auf den Zaun klettern durfte, um mit den Zuschauern zu feiern und die "Humba" anzuführen. Pardon, "La Humba", ...