Natürlich war Bo Henriksen ganz vorne dabei, als sich in der Mainzer Arena die Gänsehautmomente aneinanderreihten. Die Europapokalchöre unterbrach der Trainer des 1. FSV Mainz 05 persönlich, als er auf dem Rasen mit einem Mikrofon in der Hand die „Humba“-Hymne anstimmte. Zuvor hatten seine Spieler in weißen T-Shirts mit roten Versalien („Mainzaaaaa“) genau jene Stimmungslieder geschmettert, mit denen die Fans sonst ihren Fußballern Beine machen. Fröhliche Mainzer überall. Es brachen nicht alle, aber viele Dämme unweit vom Europakreisel, wo es nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) und der Qualifikation für die Conference League zwar keinen Platzsturm, aber ansonsten viele Verrücktheiten gab. So oft zieht ein Ausbildungsverein aus dem gehobenen Mittelstand nicht in den Europapokal ein – und erst recht nicht unter solch kruden Umständen.

Henriksen, 50, sprach von einem „crazy game“, weil insgesamt vier Tore nicht zählten – dreimal verweigerte Schiedsrichter Tobias Reichel nachträglich nach einem VAR-Eingriff die Anerkennung. Er sei ein Befürworter des Videobeweises, merkte Mainz-Vorstand Christian Heidel mit süffisantem Zungenschlag an, aber „ohne ihn hätten wir zur Pause 4:0 geführt“. Mainz spielte die beste Halbzeit, seitdem der Einpeitscher Henriksen vor 15 Monaten übernahm. Leverkusen lief dem Geschehen meist hinterher, und Florian Wirtz blieb weitgehend unsichtbar. Immerhin brachte Patrik Schick einen Doppelschlag an (Foulelfmeter/49., Kopfball/54.), sonst hätte Xabi Alonso nach seinem letzten Spiel als Übungsleiter der Werkself noch den Begriff „Wettbewerbsverzerrung“ buchstabieren müssen.

Der Baske blieb auch in seiner zweiten Bundesligasaison auswärts ungeschlagen, weil das vermeintliche Mainzer Siegtor von Stefan Bell in der Nachspielzeit wegen einer angeblichen Handberührung nicht zählte. Umstritten, aber nicht weiter relevant. Auf den Rängen hatte sich längst die Leipziger Niederlage herumgesprochen, deretwegen die Mainzer Europacup-Qualifikation gesichert war. „Die Stimmung war absolutely unbelievable“, flötete Henriksen, der auf seine Spieler einfach nur „stolz, stolz, stolz“ sei – und bekam ein Kompliment von seinem Boss zurück. Der dänische Trainer, der immer mit so positiver Attitüde auftritt, sei sicherlich „speziell“, gab Vorstand Heidel zu, definitiv jedoch „mehr als nur ein Motivator“. Anmerkungen, die im allgemeinen Überschwang ziemlich untergingen.

Präsident Stefan Hofmann verteilte bald Flaschenbiere an jeden, der in seine Nähe kam. Noch einigermaßen nüchtern rechnete Heidel aus, was Platz sechs denn finanziell bedeute. Erst einmal sei der Vorstoß auf Rang sieben im TV-Ranking („die ehrlichste Bewertung“) rund sieben Millionen Euro wert, wohl weitere zehn Millionen Euro könne man einplanen, wenn die Playoffs der Conference League überstanden werden. Womöglich aber kommen im Sommer noch ganz andere Summen hinzu.

Burkardt, Amiri, Nebel – wer von ihnen bleibt?

Denn es ist beileibe nicht sicher, dass die Leistungsträger dieser überraschenden Saison wirklich bleiben. Bei Torjäger Jonathan Burkardt, 24, der per Strafstoß sein 18. Saisontor erzielte (63.), stehen die Zeichen auf Abschied. Nachbar Eintracht Frankfurt könnte bald mit einem konkreten Angebot um die Ecke kommen. Antreiber Nadiem Amiri, 28, sprach zwar über feuchte Augen an diesem Nachmittag („bin sehr nah am Wasser gebaut“), gab aber kein Treuebekenntnis ab: „Ich gehe jetzt in den Urlaub, und danach gucken wir.“ Angeblich soll Borussia Dortmund den Nationalspieler als Verstärkung erachten.

Und beim Trickser Paul Nebel, 22, der nicht nur beim 1:0 sein Können belegte (35.), könnte die bald anstehende U21-EM Anlass geben, dass sich der Kreis der Interessenten noch vergrößert. Keiner aus diesem Trio hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel. Wenn einer weg wolle, betonte der ewige Heidel, 61, könne er eigentlich nur zu einem Champions-League-Klub wechseln. Nur sei der Feiertag bestimmt nicht der Moment, die Personalplanung zu vertiefen.

Letztmals europäisch spielten die Nullfünfer übrigens 2016 unter Martin Schmidt, der diesmal von der Tribüne aus zusah. Nur rissen die Europa-League-Heimspiele gegen RSC Anderlecht, AS St. Etienne und FK Qäbälä niemanden richtig von den Sitzen. Heidel hat allerdings „nicht den Hauch eines Zweifels“, dass selbst der drittklassige Europapokalwettbewerb jetzt „besser angenommen“ werde. Weil: „Verein, Stadt und Menschen sind total zusammengewachsen.“

Als Henriksen auf der Pressekonferenz gerade ausführen wollte, was die Herausforderung auf internationaler Bühne bringe, stürmten seine Spieler grölend zur Tür hinein. Kollege Alonso stand sofort auf, um sich die Bierdusche aus sicherer Entfernung anzusehen und kurz darauf zu sagen: „Es ist vorbei.“ Den durchnässten Dänen wird er gewiss in Erinnerung behalten. Wer weiß, wo er den Mainzer Frontmann mal wieder trifft.