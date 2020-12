Von Frank Hellmann

Selbstironie gehört beim FSV Mainz 05 auch in düsteren Corona-Zeiten zum guten Ton. Wenige Minuten vor Anpfiff plärrt daher der immer gleiche Refrain über die unter dem Arenadach hängenden Lautsprecherboxen. "Wir schenken euch noch einen ein. Wir sind nur ein Karnevalsverein." Das klingt wenig originell, wenn niemand auf den Rängen mitschunkelt. Und wenn dann noch der Stadionsprecher den "närrischen elften Bundesliga-Spieltag" ankündigt, an dem garantiert "die drei Punkte heute hier bleiben", jedoch am Ende für die daheim weiterhin sieglosen Nullfünfer wieder das Gegenteil eintritt, leidet irgendwann die Glaubwürdigkeit. Kapitän Danny Latza redete nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln von "einem gebrauchten Tag".

Die Mainzer verhalfen einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf zu einem wichtigen Erfolgserlebnis. Der Effzeh bekämpfte mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen erfolgreich die in Köln gern verbreiteten Untergangsszenarien. "Diese drei Punkte geben viel Energie. Wir haben unglaublich viel investiert", sagte Trainer Markus Gisdol, dem nach 21 Spielen mit mindestens einem Gegentreffer vor allem das "zu Null" behagte.

Zu den entscheidenden Spielern avancierten Torschütze Elvis Rexhbecaj und Torwart Timo Horn. Der vom VfL Wolfsburg geliehene Rexhbecaj nahm nach einem Zuspiel von Ondrej Duda den Ball zwar nicht perfekt an, schmetterte ihn aber mit einem technisch einwandfreien Linksschuss in die Maschen (55.). Gisdol sieht in dem lauf- und kampfstarken Mittelfeldmann eine Symbolfigur des Aufschwungs: "So ist Elvis ein richtig wertvoller Spieler für uns. Man sollte nicht unterschätzen, wie gut er seine Mitspieler coacht. Er lebt Fußball." Der 23-Jährige selbst kündigte im Sky-Interview an, jetzt auch am Mittwoch im Derby Bayer Leverkusen schlagen zu wollen.

Vor dem zweiten Saisonsieg wurde das Kölner Nervenkostüm jedoch noch auf eine harte Probe gestellt. Nachdem der umsichtige Kölner Fleißarbeiter Duda mit einer gelb-roten Karte vom Feld musste (76.), gerieten die Gäste gewaltig in Bedrängnis. In einer dramatischen Schlussphase rettete der oft gescholtene Keeper Horn mit starken Paraden gegen Edimilson Fernandes (85.) und Karim Onisiwo (90.+4) den knappen Vorsprung. Klar, dass Gisdol auch seinen Tormann mit Komplimenten bedachte: "Es ist toll, ihn so zu sehen. Er hat einen großen Schritt nach vorne gemacht."

In der Tat hinterließ Horn, 27, einen tadellosen Gesamteindruck, der dem gebürtigen Kölner wieder Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten geben sollte. Zuvor waren der eingewechselte Robin Quaison (90.) und Jean-Philippe Mateta (90.+5) so freundlich gewesen, die besten Mainzer Möglichkeiten fast schon fahrlässig verstreichen zu lassen. Eingedenk solcher Szenen wollte Gisdol kein Triumphgeheul anstimmen. "Es ist noch nichts passiert. Es kann in alle Richtungen gehen. Wir sollten das Erfolgserlebnis richtig einordnen."

Doch der Aufwärtstrend ist offensichtlich, nachdem ein Sensationstriumph bei Borussia Dortmund (2:1) vor zwei Wochen die Blockaden löste. Den Rheinländern scheint die Systemumstellung auf ein 3-4-3-System zu behagen, um sich geordneter gegen den Ball aufzustellen. Er empfinde "große Freude über eine stabile Leistung", sagte Gisdol. Der 51-Jährige nahm billigend in Kauf, dass sich zunächst eine zähe Auseinandersetzung entwickelte. In dem Vergleich der beiden Bundesliga-Teams mit den bislang geringsten Ballbesitzquoten fehlten hier wie dort lange die Lösungen im letzten Drittel. Dennoch hätten die Kölner gar nicht zittern müssen, wenn der für den 18-jährigen Jan Thielmann eingewechselte Anthony Modeste die Maßvorlage von Jannes Horn vor dem leeren Tor zur 2:0-Vorentscheidung genutzt hätte (74.). So aber läutete der weiter auf Formsuche befindliche Franzose die turbulente Schlussviertelstunde ein - die den Mainzern freilich auch nichts nützte.

"Das war ein Scheißspiel aus meiner Sicht", kritisierte Kevin Stöger. "Wir haben es nicht geschafft, die kompakten Kölner auseinanderzuspielen", klagte der zunehmend ratlos wirkende Trainer Jan-Moritz Lichte. "Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, wird es langsam schwer." Das dürfte auch für ihn selbst gelten.