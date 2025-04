Es herrschte zunächst lähmende Stille, als in der Mainzer Arena der Abpfiff ertönte. Die Akteure von Holstein Kiel waren nach dem hochverdienten Punktgewinn beim FSV Mainz 05 (1:1) sofort erschöpft auf den Rasen gesackt, während viele Spieler des Tabellenvierten erst einmal untereinander debattierten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Protagonisten vor die Fankurve begaben, wo ihnen die Aufforderung „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ überbracht wurde. Bloß schnell das dritte sieglose Bundesligaspiel in Serie – zuvor 2:2 gegen den SC Freiburg und 1:3 bei Borussia Dortmund – abhaken.

Die Überraschungsmannschaft bleibt schließlich Tabellenvierter, aber die Verfolger sind herangerückt. Da kann der in die Zukunft gerichtete Schulterschluss nicht schaden. Abertausende Mainzer Anhänger werden nächsten Samstag die knapp 130 Kilometer in den Kraichgau fahren, um bei der TSG Hoffenheim eine Heimspielatmosphäre zu erzeugen. Nirgendwo ist das ja so leicht wie in der Arena an der A6 in Sinsheim, weil es dem Klub von Mäzen Dietmar Hopp selbst in der Region an Rückhalt fehlt. Und an einer Philosophie in dieser Saison sowieso. Den wirtschaftlich eigentlich schlechter ausgestatteten Nullfünfern geht es im Quervergleich sportlich immer noch bestens.

Entsprechend wurde das Remis gegen den Tabellenletzten bei den Rheinhessen relativiert. „Vom Durchhänger würde ich nicht sprechen. Es gibt solche Tage“, sagte der beste Mainzer, der nimmermüde U21-Nationalspieler Paul Nebel, der nicht zufällig den Ausgleich von Edeljoker Nelson Weiper vorbereitet hatte (75.). „Kiel hat es gut gemacht. So eine große Delle ist es nicht“, versicherte auch der Torschütze, der unter der Woche noch Spielpraxis in der eigenen U23 sammelte. Im selben Duktus warb Nadiem Amiri später im ZDF-Sportstudio auf dem nahe gelegenen Mainzer Lerchenberg um Verständnis. „Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen“, betonte der Nationalspieler. „Wir haben zu wenig auf den Platz gebracht. Alle im Stadion waren enttäuscht, in der Kabine war Stille. Solche Dämpfer gehören dazu, aber so was darf uns im Kopf nicht kaputtmachen.“

Im Vorwärtsgang fehlt es Mainz immer wieder an Präzision

Das von Trainer Bo Henriksen angekündigte „Powerspiel“ kam aus Mainzer Sicht nicht zustande. Zwar sahen 32 500 Augenzeugen eine muntere Begegnung, aber in erster Linie verblüffte der mutige Ansatz des Aufsteigers, der durch ein Traumtor von Alexander Bernhardsson in Führung (34.) ging. Hätte nicht FSV-Keeper Robin Zentner gegen Lasse Rosenboom (10.), Shuto Machino (23.) und Armin Gigovic (64.) großartig gerettet, wäre die erste Heimniederlage in diesem Kalenderjahr unvermeidlich gewesen.

Auch wenn das Einpeitscher Henriksen entschieden negierte: Augenfällig war, dass die Kontrahenten zunehmend die Mainzer Stärken decodieren und vor allem Torjäger Jonathan Burkardt, der Pässe in die Tiefe benötigt, von der Grundversorgung abschneiden. Im Vorwärtsgang fehlte es immer wieder an Präzision. Bezeichnenderweise zielte Neu-Nationalspieler Burkardt in seiner besten Szene freistehend an den Pfosten (19.). „Das war nicht gut genug heute. Wir müssen besser im letzten Drittel werden“, machte Dänemarks Trainer des Jahres deutlich, der sich vielleicht aus gutem Grund weigert, internationale Sehnsüchte zu artikulieren.

Zumal im Restprogramm auch noch die Kraftproben beim FC Bayern (26. April) und gegen Bayer Leverkusen (17. Mai) warten. „Wir sind mehr vom Ergebnis enttäuscht“, sagte Sportchef Niko Bungert, der bei der Leidenschaft keine Abstriche machte, „aber wir haben uns gegen nicht wie ein Absteiger spielende Kieler schwergetan.“ Holstein-Coach Marcel Rapp wollte aus der Trotzreaktion auf die Heimpleite gegen Werder Bremen (0:3) sogar abgeleitet wissen: „Wenn wir mit der Leistung weiterspielen, werden wir genug Punkte holen.“ Im Nordderby gegen den FC St. Pauli besteht dazu die nächste Möglichkeit.