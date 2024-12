Der FSV Mainz 05 sieht sich als Verein, der aus Überzeugung Gutes tut. Es ist am vergangenen Samstag fast untergegangen, dass der Klub mit seinem verdienten Sieg gegen den FC Bayern (2:1) nicht nur die Bundesliga wieder spannender gemacht hat. Gleichzeitig diente der letzte Heimauftritt des Jahres traditionell als „Spiel der Herzen“, bei dem durch Spenden 32 505 Euro zusammenkamen. Bereits zum 18. Mal sammelten Fans, Vereinsmitarbeiter und Helfer für karitative Projekte und hilfsbedürftige Menschen der Region. Drei Profis hatten wenige Tage zuvor für den guten Zweck auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt Glühwein ausgeschenkt, darunter mit Jae-sung Lee der Doppeltorschütze gegen den Rekordmeister. Danach sollte Lee, 32, fröhlich grinsend sagen: „Mein Traum ist, in Europa zu spielen.“

Wenn ein bescheidener Südkoreaner solche Ziele ausruft, muss etwas Besonderes passiert sein. Tatsächlich sind die Nullfünfer so etwas wie die heimliche Mannschaft des Jahres. Im Januar noch dem Untergang geweiht, schnuppert das Team im Dezember an den internationalen Plätzen. Gelingt beim sichtlich geschlauchten Nachbarn Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) noch eine Überraschung, wären die Rheinhessen bis auf zwei mickrige Zähler am großen Nachbarn aus der Bankenstadt dran.

Gemessen an den wirtschaftlichen Möglichkeiten eine Sensation: Frankfurt hat zuletzt 363 Millionen Euro Umsatz ausgewiesen, bei Mainz waren es 122 Millionen. „Die Eintracht ist eine ganz andere Welt“, sagte Sportvorstand Christian Heidel gerade der Frankfurter Rundschau. Frankfurt sei auch keine Überraschungsmannschaft. „Wenn man sich den Kader anschaut, war mir klar, dass die Eintracht ganz oben mitspielt.“ Dass Mainz indes so gut dasteht, habe man „nicht ganz so erwartet“, gab Heidel, 61, zu.

Es ging „From Zero to Hero“, wie die deutsche Sängerin Sarah Connor mal geträllert hat: Denn als im Februar die blasse Notlösung Jan Siewert nach einer Niederlage beim VfB Stuttgart gehen musste, hatten die Nullfünfer gerade ein einziges von 21 Spielen im Oberhaus gewonnen. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze betrug neun Punkte. Heidel, „en echter Meenzer Bub“, wie sie in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sagen, folgte gewissermaßen einer guten Tradition, als er in den närrischen Tagen den Trainer tauschte. 2001 war Jürgen Klopp am Rosenmontag befördert worden, 2015 hatte auf dem jecken Höhepunkt Martin Schmidt übernommen. Diesmal zauberte der Macher für den selbst ernannten Karnevalsverein wieder eine Überraschung aus dem Hut: Bo Henriksen, der beim FC Zürich bemerkenswerte Arbeit geleistet hatte, den aber niemand auf dem Zettel hatte, kam als dritter Däne nach Kasper Hjulmand und Bo Svensson an den Bruchweg.

Ein positiv Verrückter, wie die Bundesliga bald feststellen sollte. Wie der Einpeitscher die Fans lange vor Anpfiff mit geballten Fäusten und wehender Mähne in Stimmung versetzt, ist längst Legende. Henriksen, 49, sollte in der Rückrunde nur noch zwei Spiele verlieren – in München und in Leverkusen. Dann gingen im Sommer mit Brajan Gruda, Leandro Barreiro und Sepp van den Berg drei Leistungsträger. Vor allem der Wechsel des Eigengewächses Gruda zu Brighton & Hove Albion tat weh, aber bei mehr als 30 Millionen Euro Ablöse konnte ein auf Transfererlöse angewiesener Mittelstandsverein nicht Nein sagen.

Motivationskünstler Henriksen hat bislang einen besseren Punkteschnitt als Tuchel und Klopp

„Danach musste man davon ausgehen, dass es etwas dauern würde, bis wir wieder in die Spur kommen“, sagt Heidel. Als schon erste Stimmen aufkamen, der Motivationskünstler Henriksen könnte sich abgenutzt haben, trotzten alle Mainzer, Coach inklusive, dem Gerede – und die Mannschaft erstarkte, wenn auch irgendwie unter dem Radar. Zu diesem Zeitpunkt ist es die beste Mainzer Vorrunde seit 15 Jahren, als Thomas Tuchel mit seinen „Bruchweg-Boys“ die Liga rockte. Und Henriksen hat nun nach 27 verantworteten Begegnungen einen besseren Punkteschnitt (1,67) verbucht als eben Tuchel (1,41), sein Landsmann Bo Svensson (1,3) und Ikone Klopp (1,13).

Angeführt vom Mittelfeldspieler Nadiem Amiri, 28, kämpferisch und spielerisch herausragend und mit ganzem Herzen dabei, führt das Ensemble seine Fortschritte leidenschaftlich vor. Das Team kann tief stehen und hoch pressen; den Gegner in gefühlt 1000 Zweikämpfe verwickeln und trotzdem ordentlich mit dem Ball umgehen. Sogar Altgediente erfinden sich neu: Torwart Robin Zentner macht mit 30 Jahren kaum noch Fehler, Identifikationsfigur Stefan Bell ist mit 33 wieder Stammspieler und der nun wegen einer Oberschenkelverletzung lange fehlende Jonathan Burkardt, 24, gibt mit 18 Treffern den besten deutschen Torschützen im Kalenderjahr. Dass ein Neuling wie der Japaner Kaishu Sano, 23, und der nach einer Leihe vom Karlsruher SC zurückgekehrte Paul Nebel, 22, etwas brauchten, um sich als bereichernde Faktoren zu entpuppen, wirkt im Rückblick nur verständlich. Vieles kommt zusammen, was diese Mainzer Momentaufnahme erklärt. Dabei hat der Klub nur ein Problem: Es dauert immer verdammt lange, bis Fußball-Deutschland wirklich registriert, was dieser Standort alles Gutes tut.